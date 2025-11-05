Ny slamsuger til udlejning er med fire luftaffjedrede aksler
Onsdag 5. november 2025 kl: 19:34Af: Redaktionen
Jacob Grindsted (tv), ansvarlig for Euro Nors slamsugerudlejning, sammen med Laurits Damgaard fra Volvo Truck Center i Aarhus.
Volvo Truck Center i Aarhus leverede fornyligt en ny fire-akslet Volvo FMX 500 8×4 med slamsugeropbygning til Padborg-virksomheden Euro Nor A/S' Slamsugerudlejning. Den nye slamsuger er klar til opgaver i hele landet
Den nye Volvo FMX 500 er blandt andet udstyret med:
- 500 hk motor
- Fuld luftaffjedring
- Volvo Dynamisk Styring for lettere manøvrering
- Lædersæder i førerhuset
Bilen er opbygget som slamsuger hos Bucher Municipal i Silkeborg og bliver en del af Euro Nors flåde af slamsugerlastbiler til både kort- og langtidsudlejning.
Laurits Damgaard fra Volvo Truck Center i Aarhus har stået for salg og levering af bilen.
