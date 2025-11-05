Klik venligst



Ny slamsuger til udlejning er med fire luftaffjedrede aksler

Onsdag 5. november 2025 kl: 19:34
Af: Redaktionen

Jacob Grindsted (tv), ansvarlig for Euro Nors slamsugerudlejning, sammen med Laurits Damgaard fra Volvo Truck Center i Aarhus.

Volvo Truck Center i Aarhus leverede fornyligt en ny fire-akslet Volvo FMX 500 8×4 med slamsugeropbygning til Padborg-virksomheden Euro Nor A/S' Slamsugerudlejning. Den nye slamsuger er klar til opgaver i hele landet

Den nye Volvo FMX 500 er blandt andet udstyret med:
  • 500 hk motor
  • Fuld luftaffjedring 
  • Volvo Dynamisk Styring for lettere manøvrering
  • Lædersæder i førerhuset

Bilen er opbygget som slamsuger hos Bucher Municipal i Silkeborg og bliver en del af Euro Nors flåde af slamsugerlastbiler til både kort- og langtidsudlejning.
 
Laurits Damgaard fra Volvo Truck Center i Aarhus har stået for salg og levering af bilen.







