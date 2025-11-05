Ny slamsuger til udlejning er med fire luftaffjedrede aksler

Onsdag 5. november 2025 kl: 19:34

Af: Redaktionen Jacob Grindsted (tv), ansvarlig for Euro Nors slamsugerudlejning, sammen med Laurits Damgaard fra Volvo Truck Center i Aarhus.

Den nye Volvo FMX 500 er blandt andet udstyret med:

500 hk motor

Fuld luftaffjedring

Volvo Dynamisk Styring for lettere manøvrering

Bilen er opbygget som slamsuger hos Bucher Municipal i Silkeborg og bliver en del af Euro Nors flåde af slamsugerlastbiler til både kort- og langtidsudlejning.

Laurits Damgaard fra Volvo Truck Center i Aarhus har stået for salg og levering af bilen.

















