Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober

Onsdag 5. november 2025 kl: 19:25

Hos Billund Lufthavn peger man på, at de fleste rejste til:

Spanien

Storbritannien

Norge

Rumænien

Tyrkiet





I oktober 2024 rejste 394.94 passagerer via Billund Lufthavn, mens antallet af rejsende i oktober 2023 var på 412.374.

