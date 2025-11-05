Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober
Onsdag 5. november 2025 kl: 19:25Af: Jesper Christensen
I efterårsugen rejste godt 100.000 via Billund Lufthavn. Det samlede passagertal for oktober nåede 278.251 - knap 120.000 færre end i oktober sidste år
Hos Billund Lufthavn peger man på, at de fleste rejste til:
- Spanien
- Storbritannien
- Norge
- Rumænien
- Tyrkiet
I oktober 2024 rejste 394.94 passagerer via Billund Lufthavn, mens antallet af rejsende i oktober 2023 var på 412.374.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober
- Postkoncern har genoptaget leveringerne til USA og Puerto Rico for alle kunder
- Investeringsplan har mange spændende elementer for udvikling af luftfarten
- Transportpakke skal støtte mere bæredygtig luft- og søfart
- Lufthavn i Karup har fået ny bestyrelse med færre medlemmer
- Transportselskab har offentliggjort sin første årsrapport som transportselskab
- Københavns Lufthavn har fået ny bestyrelse
- Toldere i lufthavn fandt 150 kg cannabis på en uge
- Virksomheder skal betale 100 millioner kroner
- Region Hovedstaden sikrer flyrute mellem København og Rønne med ny aftale
- Norsk flyselskab vinder udbud af grøn indenrigsrute
- Rejsende havde 17 guldbarer med i bagagen
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!