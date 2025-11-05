Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober

Onsdag 5. november 2025 kl: 19:21
Af: Redaktionen

I efterårsugen rejste godt 100.000 via Billund Lufthavn. Det samlede passagertal for oktober nåede 278.251

Hos Billund Lufthavn peger man på, at de fleste rejste til:
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Norge
  • Rumænien
  • Tyrkiet



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober
- Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober
- Transportpakke skal åbne for højhastighedsbaner
- Investeringsplan har mange spændende elementer for udvikling af luftfarten
- Energiselskab lancerer ny app til opladning i Danmark og Europa
- Flexbus-virksomhed i Næstved er gået konkurs
- Afskaffelse af modregning får flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet
- Region udbygger den regionale bus- og banebetjening
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
- Sættevognstog har 130 kvadratmeter behandlingsplads
- Lufthavn i Karup har fået ny bestyrelse med færre medlemmer
- Organiseringen af den kollektive trafik er tema på gå-hjem-møde
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst