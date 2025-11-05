Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober
Onsdag 5. november 2025 kl: 19:21Af: Redaktionen
I efterårsugen rejste godt 100.000 via Billund Lufthavn. Det samlede passagertal for oktober nåede 278.251
Hos Billund Lufthavn peger man på, at de fleste rejste til:
- Spanien
- Storbritannien
- Norge
- Rumænien
- Tyrkiet
