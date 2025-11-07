Danskbaseret transportkoncern er ny olympisk logistik- og transportpartner

Fredag 7. november 2025 kl: 16:46

Ved de olympiske og paralympiske begivenheder ser man atleter vise, hvad de kan rundt omkring i verden, men man ser stort set ikke noget til den store logistiske opgave, der bliver udført i baggrunden. Store og til tider komplicerede mængder fragt skal transporteres rundt, så atleterne kan konkurrere og forberede sig bedst muligt.





Frem til og med 2028 er DSV-koncernen, der skal tage sig af den opgave for DIF, der er olympisk komité i Danmark. DIF har indgået en partnerskabsaftale med transport- og logistikkoncernen DSV, der opererer i over 90 lande og har hovedsæde i Hedehusene mellem Roskilde og København.









Partnerskabet løber frem til og med 2028 og betyder blandt andet, at DSV skal håndterer fragten i forbindelse med den danske deltagelse ved samtlige olympiske og paralympiske begivenheder i den periode - I alt 11 arrangementer på fire forskellige kontinenter.









Partnerskabet omfatter også, at DSV skal håndtere fragten ved det danske "mini-OL" - DIF DM-ugen, som afholdes hvert år i juni. Her konkurrerer over 2.000 danske atleter i godt 30 sportsgrene.









Lidt fakta om DSV:

Grundlagt: 1976 af Leif Tullberg og ni uafhængige vognmænd

Hovedsæde: Hedehusene

Antal medarbejdere globalt: ca. 160.000 i over 90 lande

Services: Vejtransport, luft- og søfragt samt lager- og logistikløsninger.





Begivenheder omfattet af partnerskabet:





2025

Europæisk ungdoms sommer-OL i Skopje, Makedonien

DIF DM-ugen i Aalborg





2026

Vinter-OL i Milano Cortina, Italien

Vinter-PL I Milano Cortina, Italien

Ungdoms sommer-OL i Dakar, Senegal

DIF DM-ugen i Herning





2027

Europæisk ungdoms vinter-OL i Brasov, Rumænien

European Games i Istanbul, Tyrkiet

Europæisk ungdoms vinter-OL i Lignano, Italien

Olympiske esportslege (værtsby ikke offentliggjort)

DIF DM-ugen I Aarhus





2028

Ungdoms vinter-OL i Valtellina, Italien

Sommer-OL i Los Angeles, USA

Sommer-PL i Los Angeles, USA

DIF DM-ugen (værtsby ikke offentliggjort)









Lidt om DIF - Danmarks Idrætsforbund:

DIF blev stiftet tilbage i 1896 og er interesseorganisation for foreningsidrætten i Danmark

DIF-familien består af 62 forbund og ca. 8.500 idrætsforeninger med knap 2,1 millioner medlemmer

DIF er samtidig national olympisk komité i Danmark





