Danskbaseret transportkoncern er ny olympisk logistik- og transportpartner
Fredag 7. november 2025 kl: 16:46Af: Redaktionen
Frem til og med 2028 vil den danskbaserede og internationale transportkoncern, DSV A/S, håndtere fragten ved Danmarks deltagelse ved 11 olympiske og paralympiske begivenheder samt ved DIF DM-ugerne. Det oplyser DIF - Danmarks Idrætsforbund
Ved de olympiske og paralympiske begivenheder ser man atleter vise, hvad de kan rundt omkring i verden, men man ser stort set ikke noget til den store logistiske opgave, der bliver udført i baggrunden. Store og til tider komplicerede mængder fragt skal transporteres rundt, så atleterne kan konkurrere og forberede sig bedst muligt.
Frem til og med 2028 er DSV-koncernen, der skal tage sig af den opgave for DIF, der er olympisk komité i Danmark. DIF har indgået en partnerskabsaftale med transport- og logistikkoncernen DSV, der opererer i over 90 lande og har hovedsæde i Hedehusene mellem Roskilde og København.
Partnerskabet løber frem til og med 2028 og betyder blandt andet, at DSV skal håndterer fragten i forbindelse med den danske deltagelse ved samtlige olympiske og paralympiske begivenheder i den periode - I alt 11 arrangementer på fire forskellige kontinenter.
Partnerskabet omfatter også, at DSV skal håndtere fragten ved det danske "mini-OL" - DIF DM-ugen, som afholdes hvert år i juni. Her konkurrerer over 2.000 danske atleter i godt 30 sportsgrene.
Lidt fakta om DSV:
- Grundlagt: 1976 af Leif Tullberg og ni uafhængige vognmænd
- Hovedsæde: Hedehusene
- Antal medarbejdere globalt: ca. 160.000 i over 90 lande
- Services: Vejtransport, luft- og søfragt samt lager- og logistikløsninger.
Begivenheder omfattet af partnerskabet:
2025
- Europæisk ungdoms sommer-OL i Skopje, Makedonien
- DIF DM-ugen i Aalborg
2026
- Vinter-OL i Milano Cortina, Italien
- Vinter-PL I Milano Cortina, Italien
- Ungdoms sommer-OL i Dakar, Senegal
- DIF DM-ugen i Herning
2027
- Europæisk ungdoms vinter-OL i Brasov, Rumænien
- European Games i Istanbul, Tyrkiet
- Europæisk ungdoms vinter-OL i Lignano, Italien
- Olympiske esportslege (værtsby ikke offentliggjort)
- DIF DM-ugen I Aarhus
2028
- Ungdoms vinter-OL i Valtellina, Italien
- Sommer-OL i Los Angeles, USA
- Sommer-PL i Los Angeles, USA
- DIF DM-ugen (værtsby ikke offentliggjort)
Lidt om DIF - Danmarks Idrætsforbund:
- DIF blev stiftet tilbage i 1896 og er interesseorganisation for foreningsidrætten i Danmark
- DIF-familien består af 62 forbund og ca. 8.500 idrætsforeninger med knap 2,1 millioner medlemmer
- DIF er samtidig national olympisk komité i Danmark
