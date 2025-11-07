Klik venligst



Danskbaseret transportkoncern er ny olympisk logistik- og transportpartner

Fredag 7. november 2025 kl: 16:46
Af: Redaktionen

Frem til og med 2028 vil den danskbaserede og internationale transportkoncern, DSV A/S, håndtere fragten ved Danmarks deltagelse ved 11 olympiske og paralympiske begivenheder samt ved DIF DM-ugerne. Det oplyser DIF - Danmarks Idrætsforbund

Ved de olympiske og paralympiske begivenheder ser man atleter vise, hvad de kan rundt omkring i verden, men man ser stort set ikke noget til den store logistiske opgave, der bliver udført i baggrunden. Store og til tider komplicerede mængder fragt skal transporteres rundt, så atleterne kan konkurrere og forberede sig bedst muligt.

Frem til og med 2028 er DSV-koncernen, der skal tage sig af den opgave for DIF, der er olympisk komité i Danmark. DIF har indgået en partnerskabsaftale med transport- og logistikkoncernen DSV, der opererer i over 90 lande og har hovedsæde i Hedehusene mellem Roskilde og København.


Partnerskabet løber frem til og med 2028 og betyder blandt andet, at DSV skal håndterer fragten i forbindelse med den danske deltagelse ved samtlige olympiske og paralympiske begivenheder i den periode - I alt 11 arrangementer på fire forskellige kontinenter.


Partnerskabet omfatter også, at DSV skal håndtere fragten ved det danske "mini-OL" - DIF DM-ugen, som afholdes hvert år i juni. Her konkurrerer over 2.000 danske atleter i godt 30 sportsgrene.


Lidt fakta om DSV:
  • Grundlagt: 1976 af Leif Tullberg og ni uafhængige vognmænd
  • Hovedsæde: Hedehusene
  • Antal medarbejdere globalt: ca. 160.000 i over 90 lande
  • Services: Vejtransport, luft- og søfragt samt lager- og logistikløsninger.

Begivenheder omfattet af partnerskabet:

2025 
  • Europæisk ungdoms sommer-OL i Skopje, Makedonien 
  • DIF DM-ugen i Aalborg 

2026
  •  Vinter-OL i Milano Cortina, Italien
  • Vinter-PL I Milano Cortina, Italien
  • Ungdoms sommer-OL i Dakar, Senegal
  • DIF DM-ugen i Herning 

2027
  •  Europæisk ungdoms vinter-OL i Brasov, Rumænien
  • European Games i Istanbul, Tyrkiet
  • Europæisk ungdoms vinter-OL i Lignano, Italien
  • Olympiske esportslege (værtsby ikke offentliggjort)
  • DIF DM-ugen I Aarhus 

2028
  •  Ungdoms vinter-OL i Valtellina, Italien
  • Sommer-OL i Los Angeles, USA
  • Sommer-PL i Los Angeles, USA
  • DIF DM-ugen (værtsby ikke offentliggjort)


Lidt om DIF - Danmarks Idrætsforbund:
  • DIF blev stiftet tilbage i 1896 og er interesseorganisation for foreningsidrætten i Danmark
  • DIF-familien består af 62 forbund og ca. 8.500 idrætsforeninger med knap 2,1 millioner medlemmer
  • DIF er samtidig national olympisk komité i Danmark




