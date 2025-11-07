Lastbilanlæg i Malmö lukker efter tre år

Fredag 7. november 2025 kl: 10:59

Hedin-gruppen, der blandt andet er importør og forhandler af Iveco i Sverige, har andre anlæg i Malmö. Ifølge carup.se, der henviser til kommunikationsdirektør hos Hedin Mobility Group, Kristina Värmare, vil salgs- og værkstedsaktiviteterne på det snart lukkede anlæg i Arlöv blive flyttet over til Hedin's anlæg i Jägersro.





De ansatte på anlægget i Arlöv har ifølge carup.se ikke fået tilbud job på andre af Hedin-gruppens anlæg.





