Lastbilanlæg i Malmö lukker efter tre år
Fredag 7. november 2025 kl: 10:59Af: Redaktionen
Hedin Nordic Truck AB har besluttet at lukke sit Iveco-anlæg i Malmö. Det skriver det svenske netmedie, carup.se. Anlægget, der ligger i bydelen Arlöv i Malös nordøstlige del og blev indviet for tre år siden, lukker med udgangen af januar næste år, og alle medarbejdere er blevet sagt op
Hedin-gruppen, der blandt andet er importør og forhandler af Iveco i Sverige, har andre anlæg i Malmö. Ifølge carup.se, der henviser til kommunikationsdirektør hos Hedin Mobility Group, Kristina Värmare, vil salgs- og værkstedsaktiviteterne på det snart lukkede anlæg i Arlöv blive flyttet over til Hedin's anlæg i Jägersro.
De ansatte på anlægget i Arlöv har ifølge carup.se ikke fået tilbud job på andre af Hedin-gruppens anlæg.
