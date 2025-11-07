Pickup'er er leveret med sneplov og saltspreder

Fredag 7. november 2025 kl: 11:34

De nye Isuzu D-Max køretøjer bliver en del af Snevagtens flåde, der står klar til at holde veje, pladser og fortove fri for sne og is.









Hilltip-produkterne, som omfatter sneplove, saltspredere og rotorkoste, er udviklet specifikt til Isuzu D-MAX og integreres via specialtilpassede monteringskits. Systemerne tilsluttes bilens 12V-anlæg og styres via kontrolenheder i kabinen., hvilket gør udstyret nemt at betjene.









Med en samlet lasteevne på over 1.000 kg og mulighed for hævning af totalvægten kan Isuzu D-Max pickup'er uden problemer håndtere både plov, spreder og last samtidig med, at der stadig er plads til omkring 500 kg salt på ladet.









Leverancen til Snevagten A/S er et resultat af Isuzu Danmarks samarbejde med virksomheden HAF - Henrik A. Fog,, der importerer Hilltip-produkter og samarbejder med Isuzu i Danmark. Samarbejdet gør det muligt for kunder at bestille både bil og udstyr gennem én samlet aftale og få leveret en færdig løsning via Isuzu’s landsdækkende forhandlernet.









De fire biler er leveret gennem Rafn Larsen Biler i Ballerup, der som autoriseret Isuzu-forhandler har stået for både bestilling og klargøring.









Lidt om Isuzu Danmark A/S:

Isuzu Danmark AS blev etableret i sommeren 2014 og er et datterselskab i Nellemann-koncernen

Isuzu Danmark AS har hovedsæde på Baronessens Kvarter i Fredericia, hvor både faciliteter og støttefunktioner deles med Nellemann

Automotive Distributions øvrige importselskaber. Nellemann koncernens importselskab i Fredericia beskæftiger i dag 55 ansatte



