Herfølge-vognmand har hentet to-akslet link-trailer i Hedensted

Fredag 7. november 2025 kl: 17:09

Om den nye to-akslede Kel-Berg linktrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

2 x trækkroge monteret i bagenden

3 par færgeringe påsvejst

2 stk. udtræksbare støtteben

2 x 10 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Boks-opbygning:

Bund af 27 mm plade, der er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skureliste i nederst

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem

2 x 7 stk. binderinge i kantskinne

400 mm stålplade indvendig i forenden

Rumindhold på 90 kubikmeter

Udtræksbar 3-trins stige i bagenden

Kel-Berg link-traileren, der har plads til 34 paller og har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





