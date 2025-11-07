Herfølge-vognmand har hentet to-akslet link-trailer i Hedensted
Fredag 7. november 2025 kl: 17:09Af: Redaktionen
J. Jensen Transport ApS, der har hjemsted i Herfølge på det sydøstlige Sjælland og beskæftiger sig med luftfragt, maskintransport, specialtransport og transport af stykgods, har fornyligt været i Hedensted i det østjyske for at hente en to-akslet Kel-Berg linktrailer med boksopbygning hos Lastas
Om den nye to-akslede Kel-Berg linktrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- 2 x trækkroge monteret i bagenden
- 3 par færgeringe påsvejst
- 2 stk. udtræksbare støtteben
- 2 x 10 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Boks-opbygning:
- Bund af 27 mm plade, der er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skureliste i nederst
- 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem
- 2 x 7 stk. binderinge i kantskinne
- 400 mm stålplade indvendig i forenden
- Rumindhold på 90 kubikmeter
- Udtræksbar 3-trins stige i bagenden
Kel-Berg link-traileren, der har plads til 34 paller og har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Herfølge-vognmand har hentet to-akslet link-trailer i Hedensted
- Danskbaseret transportkoncern er ny olympisk logistik- og transportpartner
- Pickup'er er leveret med sneplov og saltspreder
- Fredag 7. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Lastbilanlæg i Malmö lukker efter tre år
- Britisk rederi-koncern udvider kapaciteten til og fra Tilbury øst for London
- Omsætningen steg hos dansk rederikoncern
- Ny EU-aftale om CO2-beregning er en god nyhed
- Antallet af konkurser faldt i oktober - med store forskelle mellem regioner og brancher
- Ny fabrik i Fredericia skal håndtere tre millioner dåser og flasker - dagligt
- Rederikoncern vil skære sine omkostninger ned med 300 millioner kroner
- Øresundshavn tester rengøringsrobot til containere
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!