Hjemmeleveringer fra Ikea bringes ud med elektriske biler

Mandag 10. november 2025 kl: 11:25

Leveringerne for IKEA udføres af flere forskellige leverandører, hvoraf Bring står for den absolut største del. Her søger Bring for at bringe omkring 500 hjemmeleveringer ude med el-køretøjer.









- Leveringerne omfatter en blanding af lette og tunge lastbiler - køretøjer, som stadig kun i begrænset omfang findes som el-drevne i Danmark. Med denne satsning bliver vi de første i landet til at tilbyde fuldt elektriske leveringer inden for dette segment og med denne type køretøjer, siger Morten Keseler, der er direktør for Bring Courier & Express i Danmark.









- Vi er glade for vores samarbejde med Bring, både i det daglige og især under vores fælles omstilling til el-køretøjer. Det er med til at gøre, at IKEA nu leverer med elektriske varebiler til næsten alle vores kunder, siger Peter Steenberg, der er Service Fulfillment Manager for IKEA i Danmark.









I alt drejer det sig om ca. 70 køretøjer, der bringer varer fra IKEA hjem til modtagere i Danmark og til IKEAs mobile Pickup punkter.









IKEA har været kunde hos Bring i godt 15 år. Høje miljøambitioner, samt Bring's omfattende CSR-arbejde, er væsentlige årsager til at IKEA ser Bring som et godt match.





