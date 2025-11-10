Hjemmeleveringer fra Ikea bringes ud med elektriske biler
Mandag 10. november 2025 kl: 11:25Af: Redaktionen
Den norsk-ejede pakkedistributør, Bring elektrificerer alle hjemmeleveringer, der distribueres direkte fra IKEA's varehuse til modtager i Jylland og brofaste øer i Danmark, udføres nu med el-drevne køretøjer
Leveringerne for IKEA udføres af flere forskellige leverandører, hvoraf Bring står for den absolut største del. Her søger Bring for at bringe omkring 500 hjemmeleveringer ude med el-køretøjer.
- Leveringerne omfatter en blanding af lette og tunge lastbiler - køretøjer, som stadig kun i begrænset omfang findes som el-drevne i Danmark. Med denne satsning bliver vi de første i landet til at tilbyde fuldt elektriske leveringer inden for dette segment og med denne type køretøjer, siger Morten Keseler, der er direktør for Bring Courier & Express i Danmark.
- Vi er glade for vores samarbejde med Bring, både i det daglige og især under vores fælles omstilling til el-køretøjer. Det er med til at gøre, at IKEA nu leverer med elektriske varebiler til næsten alle vores kunder, siger Peter Steenberg, der er Service Fulfillment Manager for IKEA i Danmark.
I alt drejer det sig om ca. 70 køretøjer, der bringer varer fra IKEA hjem til modtagere i Danmark og til IKEAs mobile Pickup punkter.
IKEA har været kunde hos Bring i godt 15 år. Høje miljøambitioner, samt Bring's omfattende CSR-arbejde, er væsentlige årsager til at IKEA ser Bring som et godt match.
