Mindre logistik-selskab i Aarhus er kørt i skifteretten uden egenkapital
Torsdag 13. november 2025 kl: 10:53Af: Redaktionen
Skifteretten under Retten i Aarhus har ifølge Statstidende taget virksomheden M.R. Logistik ApS med CVR-nr.: 42069264 og adresse på Michael Drewsens Vej i Højbjerg i Aarhus' sydelige byområde under konkursbehandling. Skifteretten modtog 28. oktober en konkursbegæring modselskjet, der i det seneste regnskabsår kom ud med et overskud, men også med en negativ egenkapital
Statstidende skriver videre, at advokat Torben Krath, der har adresse på Godthåbsvej i Silkeborg, er udpeget som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 11. november.
M.R. Logistik ApS med CVR-nr.: 42069264, der blev etableret 27. januar 2021, kom ud af 2024 med et overskud på 563.146 kroner mod et underskud på 1.050.235 kroner året før.
I årsrapporten for 2024 står der blandt andet, at selskabskapitalen er tabt som følge af negative resultater årene før, men at ledelsen forventer positive resulater det kommende år og forventer at have den fornødne likviditet til rådighed for driften.
Selskabets balance var ifølge årsrapporten for 2024 på 841.192 kroner. Egenkapitalen var på minus 525.116 kroner, mens gældsforpligtelserne var på 1.360.376 kroner.
Ifølge CVR-registeret havde M.R. Logistik ApS i august i år fire medarbejdere opgjort som to fuldtidsstillinger set på årsbasis.
