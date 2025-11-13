Speditørvirksomhed i Horsens er gået konkurs

Torsdag 13. november 2025 kl: 11:34

Statstidende skriver, at advokat Jakob Brunse Mæhlisen, der har adresse på Nørre Alle i Hørning syd for Aarhus, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 11. novembermber.









Interesserede kan læse mere om salget af aktiviteterne i Liso Logistics A/S, der nu er gået konkurs under navnet Lastdrift A/S, her:





