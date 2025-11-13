Speditørvirksomhed i Horsens er gået konkurs
Torsdag 13. november 2025 kl: 11:34Af: Jesper Christensen
Skifteretten under Retten i Horsens har taget virksomheden Lastdrift A/S med CVR-numnmer 34223343 og adresse på Lokesalle i Horsens under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Retten modtog 5. november. Lastdrift A/S, der ind til 5. november hed Liso Logistics A/S, var ejet af Liso Holding ApS, som fornyligt solgte aktiviteterne i selskabet til BHS Locistics A/S
Statstidende skriver, at advokat Jakob Brunse Mæhlisen, der har adresse på Nørre Alle i Hørning syd for Aarhus, er udpeget som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 11. novembermber.
Interesserede kan læse mere om salget af aktiviteterne i Liso Logistics A/S, der nu er gået konkurs under navnet Lastdrift A/S, her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Kurervirksomhed er kåret som en af verdens bedste arbejdspladser
- Ung transportkoncern har åbnet selskab i Dubai
- Speditørvirksomhed i Horsens er gået konkurs
- Mindre logistik-selskab i Aarhus er kørt i skifteretten uden egenkapital
- EU-Kommissionen er tilfreds med dommen over EU's direktiv om minimumslønninger
- Tolderne har fundet tre gange så meget cannabis
- Toldere fandt 18.256 viagrapiller i varebil
- EU-Domstolen har annulleret dele af EU's mindstelønsdirektiv
- Trafikalarm skal sikre vejen for ambulancer og brandbiler i trafikken
- Beskæftigelsen er steget blandt ikke vestlige indvandrere
- Fire franske med tre aksler er klar til at trække læsset
- Tungvognspolitiet tjekkede ugehvil - og udskrev bøder
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!