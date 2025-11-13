Ung transportkoncern har åbnet selskab i Dubai

Torsdag 13. november 2025 kl: 11:52

Blue Logistics Group A/S har etableret sit nye datterselskabet i Dubai i samarbejde med to lokale partnere og ansatte, hvor af den ene af de to partnere - Hussein Khalil - bliver selskabets direktør.









I forbindelse med etableringen af datterselskabet i Dubai fremhæver Blue Logistics Group A/S, at selskabet, bliver en integreret del af Blue Logistics Group's globale air & ocean-netværk, åbner en strategisk port til markederne i Mellemøsten, Asien og Afrika.









Blue ME Logistics LLC vil fra starten fokusere på at levere effektive og skalerbare transport- og logistikløsninger til både lokale kunder og til virksomheder med globale forsyningskæder.









Etableringen i Dubai er en del af en bredere strategi, hvor Blue Logistics Group investerer i langsigtede partnerskaber med lokale medejere og skaber stærke, selvstændige enheder, der er tæt på kunderne og markedet - men samtidig understøttet af et globalt netværk og fælles platforme.









- I denne branche og i denne del af verden er det helt uhørt, at man bliver inviteret med som partner, får lov at drive forretningen selvstændigt og være en del af en fremtidig børsnotering på lige vilkår med alle andre partnere i gruppen – så min beslutning var ikke svær. Når sådan en mulighed byder sig, så har valget stort set truffet sig selv, siger Blue ME Logistics LLC' direktør Hussein Khalil.





Mikkel Fruergaard, der er koncernchef i Blue Logistics Group, fremhæver, at Dubai er en brik i koncernens ambition om at tilbyde end-to-end løsninger med både global rækkevidde og lokal tilstedeværelse.









- Det er et moderne logistikknudepunkt med stærk infrastruktur, gunstige handelsbetingelser og adgang til nogle af de mest dynamiske markeder i verden. Det giver os mulighed for at være tæt på både vores kunder og verdenshandlen – og det er helt i tråd med vores strategi, siger han.









Dubai har udviklet sig til et naturligt omdrejningspunkt for logistik på tværs af kontinenter og er i dag et førende handels- og transportcenter med direkte adgang til både moderne havne- og lufthavnsinfrastruktur, omfattende frizoner og et digitalt fremsynet miljø for logistikdrift.









- Dubai forbinder Asien, Europa og Afrika - og det gør vi nu også. Vi åbner sammen med to stærke lokale partnere, som bringer både markedskendskab og erfaring med sig. Det her er ikke et satellitkontor, men et selvstændigt selskab med ambitioner, lokalt ejerskab og global styrke. Det er præcis sådan, vi bygger forretning i Blue Logistics Group, siger Anders Johansen, der er Senior Director Africa & Middle East hos Blue Logistics Group.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.