Bus- og lastbilproducent kører ind i Danmark med finansieringsløsniger

Fredag 21. november 2025 kl: 12:51

Jesper Eriksson, der er Brand Director for MAN Financial Services Nordics & Baltics, skal stå i spidsen for MAN Financial Services i Danmark. (Foto: MAN Truck & Bus)

- Med den nye services kombinerer vi styrken fra Traton Financial Services med mærke-specifikke løsninger til vores kunder. Denne ramme giver os mulighed for at udvide vores finansielle tilbud, understøtte bæredygtig transport og imødekomme markedets behov, siger Jesper Eriksson, der er Brand Director for MAN Financial Services Nordics & Baltics.









Han fremhæver, at kunder i Danmark samtidig får glæde af Traton Financial Services’ omfattende erfaring.









Jesper Eriksson vil sammen med sit hold stå i spidsen for MAN Financial Services i Danmark.









- Vores mål er at øge den værdi, MAN Truck & Bus Danmark skaber for kunderne, gennem vores løsninger. Som koncernens eget finansieringsselskab leverer MAN Financial Services mere end traditionel bankfinansiering. Kunderne kan forvente en omfattende portefølje af finansieringsprodukter, der er udviklet specifikt til transportbranchen. Med opbakning fra Traton Financial Services kombinerer vi global styrke med lokal fleksibilitet for at tilbyde løsninger, der skaber reel værdi og understøtter langsigtet vækst, siger Jesper Eriksson videre.









Malte Kauert, der er administrerende direktør for MAN Truck & Bus Danmark, understreger den strategiske betydning af lanceringen.









- Med MAN Financial Services kan vi nu tilbyde integrerede finansielle løsninger. Det styrker vores evne til at levere sammenhængende services til kunderne og er afgørende for vores kommercielle succes. Det strategiske og operationelle samarbejde med Jesper og hans team vil yderligere forbedre vores tilbud og kundeoplevelse. Selvom MAN Financial Services er ny på det danske marked, får vi nu glæde af en betroet og erfaren partner inden for Traton Group, dedikeret til at støtte vores MAN-kunder, siger Malte Kauert.









Det danske MAN Financial Services-team har base i København og arbejder fra MAN Truck & Bus’ filialer samt den danske afdeling af Traton Finans AB. Back-office funktioner håndteres af medarbejdere i Södertälje, hvor Traton Finans AB har hjemsted. Traton Finans AB er den juridiske enhed inden for Traton Financial Services, der er ansvarlig for Norden og Baltikum.









Om Traton Financial Services:

Traton Financial Services blev etableret i 2023 som en del af Traton GROUP og er en global leverandør af finansielle tjenester, der er skræddersyet til erhvervskøretøjsindustrien

Ved at integrere finansielle tjenester for MAN, Volkswagen Truck & Bus, International og Scania arbejder Traton Financial Services for at tilbyde innovative, kundecentrerede løsninger, der fremmer vækst og bæredygtighed for sine mærker og kunder verden over

Traton Financial Services er en del af Traton Group, der er en af verdens store producenter af erhvervskøretøjer. Gruppens portefølje består af lastbiler, busser og lette erhvervskøretøjer samt salg af reservedele, kundeservice og finansielle tjenester





