Vognmand fra Vendsyssel valgte to forskellige vogne fra samme leverandør

Fredag 21. november 2025 kl: 12:09

Af: Redaktionen Om de to nye køretøjer:

Tip-kærre:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Sider og bund fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade

Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm





City-trailer:

Længdevanger opsvejst af finkornstål QstE690 med specielle forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Sider og bund fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox 450 bundplade i fuld længde

Bagklappen er af 40 mm kraftige og tophængte alu-profilerIsoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade



Den nye tipkærre og tiptrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.







