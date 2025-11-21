Vognmand fra Vendsyssel valgte to forskellige vogne fra samme leverandør
Fredag 21. november 2025 kl: 12:09Af: Redaktionen
Viggo Jensen, Vognmandsforretning i Frederikshavn har været en tur i Hadensted med en trække tog en forvogn for at hente en tre-akslet asfalt-tipkærre med et rumindhold på 14,3 kubikmeter og en tre-akslet asfalt city tiptrailer med et rumindhold på 29 kubikmeter med med automatisk presenning
Om de to nye køretøjer:
Tip-kærre:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Sider og bund fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- 80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade
- Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm
City-trailer:
- Længdevanger opsvejst af finkornstål QstE690 med specielle forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Sider og bund fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
- Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox 450 bundplade i fuld længde
- Bagklappen er af 40 mm kraftige og tophængte alu-profilerIsoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
Den nye tipkærre og tiptrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
