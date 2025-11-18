Varebil som chassis med førekabine er elektrisk fra bunden

Tirsdag 18. november 2025 kl: 13:59

PV5 er baseret på Kia's PBV's platform - E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) og konstrueret til effektivitet og fleksibel opbygning. Afhængig af konfiguration har den knap fem meter lange bil en lasteevne på 1.080 kg inklusiv fører og rummer op til otte kubikmeter lastrummet i High Box-versionen. Kia angiver bilens venderadius til 5,5 meter.









Kia har udviklet PV5 Chassis Cab i samarbejde med europæiske opbyggere og betegner den som den mest fleksible variant i PV5-familien. Den kan tilpasses et bredt udvalg af professionelle opbygninger, herunder Dropside til entreprenør- og landbrug, tip til affaldsindsamling, tre typer kasseopbygninger og køleopbygninger til dagligvarelevering.









Kia tilbyder PV5 Chassis Cab med to batteripakker - en på 51,5 kWh fra lanceringen i første kvartal næste år og et længererækkende på 71,2 kWh batteri lidt senere. Rækkevidden vil afhænge af opbygning, men som reference yder den nyligt lancerede L2H1 Cargo op til 297 kilometer med standardbatteriet og 416 kilometer med den store batteripakke (WLTP). Med DC-hurtigopladning på op til 150 kW kan bilen lades fra 10 til 80 procent på ca. 30 minutter. Kia oplyser, at 22 kW AC-opladning bliver tilgængelig senere.









PV5 Chassis Cab har et dobbelt forstærket stålchassis og bagmonteret underrun-beskyttelse samt et omfattende ADAS-sikkerhedssystem ( Advanced Driver Assistance Systems) med eksempelvis Smart Cruise Control, Lane Following Assist 2, Lane Keeping Assist og Intelligent Speed Limit Assist.

Modellen leveres med syv års garanti/150.000 kilometer.









Kia's PV5 fåes også som mere traditionel varebil. (Foto: Kia)

