I Randers kommune kan man køre gratis med natbusser op til jul

Tirsdag 18. november 2025 kl: 13:42

På en særlig infoside på midttrafik.dk kan man får et overblik over, hvor der kører natbusser og hvornår. Det er også muligt at finde sin rejse med natbus i Rejseplanen.









Midttrafik gør opmærksom på, at natbusserne først kører efter midnat. Skal man tidligere hjem, skal man købe en billet til bussen.









Natbusser i Randers kommune:





Linie 1A til Storcenteret

- via Vorup: 00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30

- via Kristrup: 01:00, 02:00, 03:00, 04:00





Linie 1A til Platanvej

00:48, 01:20, 01:48, 02:20, 02:48, 03:20, 03:48, 04:20, 04:48





Linie 2A til Dronningborg

00:40, 01:40, 02:40, 03:40, 04:40





Linie 3 til Romalt

01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00





Linie 3 til Nordskellet

01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00





Linie 4 til Haslund

01:00, 02:00, 03:00, 04:00





Rute 118 - Ølst - Aarhus

00:00, 02:00





Rute 230 - Asferg - Fårup

01:00, 02:00, 03:00





Rute 231 - Stevnstrup - Langå

01:00, 02:30 (kører kun til Stevnstrup), 03:30





Rute 235 - Spentrup - Mariager

01:10, 03:10





Rute 237 - Havndal - Hadsund

02:00, 04:00





Rute 238 - Harridslev - Mellerup - Udbyhøj

02:00, 04:00





Rute 811 - Assentoft - Allingåbro

01:00, 02:30, 04:00





Rute 862 - Ø. Bjerregrav - Viborg

00:20, 01:40, 03:10, 04:40





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.