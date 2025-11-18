I Randers kommune kan man køre gratis med natbusser op til jul
Tirsdag 18. november 2025 kl: 13:42Af: Redaktionen
Fra fredag 21. november og alle weekender frem til og med nytårsaften er det gratis at tage med julenatbusserne i Randers Kommune. Trafikselskabet Midttrafik oplyser, at et flertal i byrådet i Randers Kommune har besluttet, at natbusserne i kommunen skal være gratis op til jul, så borgerne har mulighed for at komme sikkert hjem efter fest
På en særlig infoside på midttrafik.dk kan man får et overblik over, hvor der kører natbusser og hvornår. Det er også muligt at finde sin rejse med natbus i Rejseplanen.
Midttrafik gør opmærksom på, at natbusserne først kører efter midnat. Skal man tidligere hjem, skal man købe en billet til bussen.
Natbusser i Randers kommune:
Linie 1A til Storcenteret
- via Vorup: 00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
- via Kristrup: 01:00, 02:00, 03:00, 04:00
Linie 1A til Platanvej
00:48, 01:20, 01:48, 02:20, 02:48, 03:20, 03:48, 04:20, 04:48
Linie 2A til Dronningborg
00:40, 01:40, 02:40, 03:40, 04:40
Linie 3 til Romalt
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00
Linie 3 til Nordskellet
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00
Linie 4 til Haslund
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
Rute 118 - Ølst - Aarhus
00:00, 02:00
Rute 230 - Asferg - Fårup
01:00, 02:00, 03:00
Rute 231 - Stevnstrup - Langå
01:00, 02:30 (kører kun til Stevnstrup), 03:30
Rute 235 - Spentrup - Mariager
01:10, 03:10
Rute 237 - Havndal - Hadsund
02:00, 04:00
Rute 238 - Harridslev - Mellerup - Udbyhøj
02:00, 04:00
Rute 811 - Assentoft - Allingåbro
01:00, 02:30, 04:00
Rute 862 - Ø. Bjerregrav - Viborg
00:20, 01:40, 03:10, 04:40
