Fire-akslet trækker kan løfte ret meget ret højt

Tirsdag 18. november 2025 kl: 11:39

Lidt om den nye fire-akslede trækker:

Førerhus med sovekabine

500 HK motor

I-shift-gearkasse

Luftaffjedring for og bag

Hjørnekamera

Køleskab

Volvo Dynamisk Styring

My Truck App

Den nye Volvo FH500 er opbygget hos Fassi Kraner i Hvidovre med en Fassi 175 tm-kran og lad, mens slutklargøring er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Karlslunde, hvorfra den også blev leveret af salgschef Peter Hansen.









Bilen skal bruges til maskintransport og kranopgaver.





Johannesen Kran & Maskintransport ApS, der i dag har hjemsted på Avedøre Holme, er en familieejet transportvirksomhed, der drives af fjerde generation - med femte generation på vej ind på kontoret. Johannesen Kran & Maskintransport ApS blev grundlagt for godt 90 år siden, hvor Johannes Johannesen i 1931 slog sig ned som vognmand på Nørrebro i København med et par heste og en vogn.









