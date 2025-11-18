Fire-akslet trækker kan løfte ret meget ret højt
Tirsdag 18. november 2025 kl: 11:39Af: Redaktionen
Volvo Truck Center i Karlslunde leverede fornyligt en ny fire-akslet Volvo FH500 8x2 opbygget med en 175 tm Fassi-kran til Johannesen Kran & Maskintransport Aps, der har hjemsted på Avedøre Holme i Hvidovre og afdelinger i Fredericia og Esbjerg
Lidt om den nye fire-akslede trækker:
- Førerhus med sovekabine
- 500 HK motor
- I-shift-gearkasse
- Luftaffjedring for og bag
- Hjørnekamera
- Køleskab
- Volvo Dynamisk Styring
- My Truck App
Den nye Volvo FH500 er opbygget hos Fassi Kraner i Hvidovre med en Fassi 175 tm-kran og lad, mens slutklargøring er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Karlslunde, hvorfra den også blev leveret af salgschef Peter Hansen.
Bilen skal bruges til maskintransport og kranopgaver.
Johannesen Kran & Maskintransport ApS, der i dag har hjemsted på Avedøre Holme, er en familieejet transportvirksomhed, der drives af fjerde generation - med femte generation på vej ind på kontoret. Johannesen Kran & Maskintransport ApS blev grundlagt for godt 90 år siden, hvor Johannes Johannesen i 1931 slog sig ned som vognmand på Nørrebro i København med et par heste og en vogn.
