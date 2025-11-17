To drenge skubbede buschauffør
Mandag 17. november 2025 kl: 12:12Af: Redaktionen
Fredag aften omkring klokken 19.40 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldes om vold mod 43-årig buschauffør, der over for fire-fem unge havde påtalt, at de sad og røg i hans bus
Da han ville bortvise en af drengene, fik han flere skub i brystet og flere spark på benene. Drengene stak efterfølgende af fra stedet.
Ifølge politiet var der tale om to drenge på 16-18 år, lyse i huden og almindelig af bygning. Den ene havde brunt, kort hår og var iført sandfarvet jakke og mørke bukser, mens den anden var med lyst, mellemlangt hår og var i blå jakke og lyse jeans.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
