To drenge skubbede buschauffør

Mandag 17. november 2025 kl: 12:12

Af: Redaktionen Da han ville bortvise en af drengene, fik han flere skub i brystet og flere spark på benene. Drengene stak efterfølgende af fra stedet.







Ifølge politiet var der tale om to drenge på 16-18 år, lyse i huden og almindelig af bygning. Den ene havde brunt, kort hår og var iført sandfarvet jakke og mørke bukser, mens den anden var med lyst, mellemlangt hår og var i blå jakke og lyse jeans.



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.