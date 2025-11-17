Hillerød får motorvej helt til Tulstrup nordvest for byen
Mandag 17. november 2025 kl: 12:54Af: Redaktionen
SVM-Regeringen garanterer fuld motorvejsløsning for Hillerødmotorvejens forlængelse. Det oplyste Transportministeriet mandag ved middagstid
En fuldt udbygget Hillerødmotorvej kræver ekstra 381 millioner kroner, som SVM-Regering sikrer. På den måde kan den sidste etape af en fuldt udbygget motorvej mellem Allerød og Hillerød føres ud i landskabet.
Projektet er blevet dyrere en forudset på grund af ekstraordinære prisstigninger, som ikke har været afspejlet i projektets oprindelige bevilling.
- Der er opstået en uvished, om projektet vil blive gennemført som en fuld motorvejsløsning. Den tvivl vil jeg godt mane til jorden. Jeg ser frem til at gennemføre projektet med den vejløsning, der er aftalt i forligskredsen, siger transportminister, Thomas Danielsen (V).
Interesserede kan læse mere om projektet om motorvej til Tulstrup vest om Hillerød her:
