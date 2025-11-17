Tip-trailer kan rumme 37 kubikmeter jord - og andet løst læsset

Mandag 17. november 2025 kl: 13:07

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer, der er beregnet til transport af jord:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Plastikafdækning på underkøringskofanger

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve- og sænkeventil. Første aksel er med hævefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og har hævefunktion med tvangshævning

Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil og tilt- og bakalarm

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem med 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Siderne er udført i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside

Bunden er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet. Bunden er beklædt med Okulen Premium blue-kunststof i 10 mm styrke med kanter afsluttet med en alu-vinkel





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

