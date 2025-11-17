Klik venligst



Tip-trailer kan rumme 37 kubikmeter jord - og andet løst læsset

Mandag 17. november 2025 kl: 13:07
Af: Redaktionen

Meldgaard Transport A/S har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer med automatisk Eco-Top rullepresenning monteret på tip-kassen, der kan rumme 37 kubikmeter, hos fra Lastas i Hedensted

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer, der er beregnet til transport af jord:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Plastikafdækning på underkøringskofanger
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve- og sænkeventil. Første aksel er med hævefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og har hævefunktion med tvangshævning
  • Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil og tilt- og bakalarm
 
Kasse-opbygning:
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem med 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
  • Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning
  • Siderne er udført i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside
  • Bunden er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet. Bunden er beklædt med Okulen Premium blue-kunststof i 10 mm styrke med kanter afsluttet med en alu-vinkel
 

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



