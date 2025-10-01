|
LoginDenne side kræver abonnement, indtast dit brugernavn og Kodeord for at se artiklen!
- Tre leverandører kan give tilbud på batteritog
- Vælgere kan vælge bustransport til valgstedet for fem kroner
- Kvinde kørte ud foran en lastbil
- Betonstumper faldt af læsset - og flere biler punkterede
- Fredag 14. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Lastbilchauffør fik amputeret begge ben efter ulykke i jernbaneoverskæring
- Blokvognstrækker er sendt til Tølløse
- Det er slut med at tage el-løbehjul og cykler med i bybusserne i Fredericia
- Genbrugsvirksomhed i Frederiksværk kører elektrisk
- Lufthavn på Djursland holdt passagertallet
- Busmand har skiftet rute
- Kurervirksomhed er kåret som en af verdens bedste arbejdspladser