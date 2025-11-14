Vælgere kan vælge bustransport til valgstedet for fem kroner
Fredag 14. november 2025 kl: 13:54Af: Redaktionen
Ligesom tidligere valgår tilbyder Sydtrafik en billig heldags kampagnebillet valgdage, så man til kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag 18. november kan køre til og fra ens valgsted for 5 kroner
Med kampagnebilletten kan man køre til valgstedet i ens kommune og hjem igen hele dagen for 5 kroner med bussen.
Billetten skal købes i app'en RejseBillet. Hver kommune har sin egen billet, som kan findes under punktet "Øvrige billetter".
Når Valgbilletten er købt, gælder den fra klokken 8.00, når valgstederne åbner og frem til klokken 21.00.
Sydtrafik gør opmærksom på, at kampagnebilletten ikke er gyldig hos DSB, GoCollective, X-bus og Flextur.
