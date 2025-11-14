Vælgere kan vælge bustransport til valgstedet for fem kroner

Med kampagnebilletten kan man køre til valgstedet i ens kommune og hjem igen hele dagen for 5 kroner med bussen.









Billetten skal købes i app'en RejseBillet. Hver kommune har sin egen billet, som kan findes under punktet "Øvrige billetter".









Når Valgbilletten er købt, gælder den fra klokken 8.00, når valgstederne åbner og frem til klokken 21.00.









Sydtrafik gør opmærksom på, at kampagnebilletten ikke er gyldig hos DSB, GoCollective, X-bus og Flextur.





