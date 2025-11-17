ANALYSE FRA KREDITVURDERINGSBUREAU:
Ifølge kreditvurderingsbureauet Experian gik 905 danske selskaber konkurs. Det var en stigning på 3,5 procent fra 874 konkurser i oktober sidste år. På transportområdet steg antallet af konkursen med i faktiske tal med 10
Oktober bød på lidt flere konkurser
Mandag 17. november 2025 kl: 12:47Af: Redaktionen
Ifølge kreditvurderingsbureauet Experian gik 905 danske selskaber konkurs. Det var en stigning på 3,5 procent fra 874 konkurser i oktober sidste år. På transportområdet steg antallet af konkursen med i faktiske tal med 10
- Ovenpå sommerperioden, hvor antallet af konkurser er kunstigt lavt, er vi nu kommet ind i den periode på året, hvor vi typisk ser en mærkbar stigning i konkursantallet. Men vel at mærke en stigning, som er af mere teknisk karakter. Derfor er der fortsat ingen grund til de store bekymringer, da udviklingen samlet set er forholdsvis flad og stabil, forklarer direktør hos Experian, Bo Rasmussen.
I de seneste 12 måneder er i alt 6.416 selskaber gået konkurs. Året før gik 6.603 selskaber konkurs. Det svarer til et fald i konkursantallet på knap tre procent.
I årets første ni måneder viste byggeriet gode takter med færre konkurser end de foregående år. Men i oktober steg antallet af konkurser fra 140 til 150 blandt byggevirksomheder.
Samtidig er der også sket flere konkurser i en anden af de store hovedbrancher - transportsektoren - hvor 59 selskaber gik konkurs i oktober mod 49 for et år siden.
Det seneste år er antallet af konkurser i transportbranchen ifølge Experian steget med lidt over 10 procent sammenlignet med året forinden, mens byggeriet omvendt har oplevet et fald på knap 15 procent.
- De to store brancher har haft nogle vanskelige år, men især byggeriet har generelt klaret sig bedre i 2025 end de fleste andre brancher. For transportbranchen kan den geopolitiske uro og globale handelspolitik måske sætte selskaberne under et let pres, siger Bo Rasmussen.
På transportområdet ligger antallet af konkurser i øjeblikket 25,75 for hver 1.000 virksomheder i branchen.
