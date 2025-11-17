Oktober bød på lidt flere konkurser

ANALYSE FRA KREDITVURDERINGSBUREAU:

Mandag 17. november 2025 kl: 12:47

- Ovenpå sommerperioden, hvor antallet af konkurser er kunstigt lavt, er vi nu kommet ind i den periode på året, hvor vi typisk ser en mærkbar stigning i konkursantallet. Men vel at mærke en stigning, som er af mere teknisk karakter. Derfor er der fortsat ingen grund til de store bekymringer, da udviklingen samlet set er forholdsvis flad og stabil, forklarer direktør hos Experian, Bo Rasmussen.





I de seneste 12 måneder er i alt 6.416 selskaber gået konkurs. Året før gik 6.603 selskaber konkurs. Det svarer til et fald i konkursantallet på knap tre procent.









I årets første ni måneder viste byggeriet gode takter med færre konkurser end de foregående år. Men i oktober steg antallet af konkurser fra 140 til 150 blandt byggevirksomheder.





Samtidig er der også sket flere konkurser i en anden af de store hovedbrancher - transportsektoren - hvor 59 selskaber gik konkurs i oktober mod 49 for et år siden.





Det seneste år er antallet af konkurser i transportbranchen ifølge Experian steget med lidt over 10 procent sammenlignet med året forinden, mens byggeriet omvendt har oplevet et fald på knap 15 procent.





- De to store brancher har haft nogle vanskelige år, men især byggeriet har generelt klaret sig bedre i 2025 end de fleste andre brancher. For transportbranchen kan den geopolitiske uro og globale handelspolitik måske sætte selskaberne under et let pres, siger Bo Rasmussen.





På transportområdet ligger antallet af konkurser i øjeblikket 25,75 for hver 1.000 virksomheder i branchen.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.