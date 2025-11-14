Lastbilchauffør fik amputeret begge ben efter ulykke i jernbaneoverskæring

Fredag 14. november 2025 kl: 10:47

Chaufføren i lastvognstoget og lokomotivførerne blev begge hårdt kvæstet ved ulykken, der kostede en 60-årig kvinde livet, mens omkring 20 personer kom levere til skade.









Den 63-årige chauffør opholder sig ifølge TV Syd på et rehabiliteringscenter på et sygehus i Hamborg, hvor han er under genoptræning og venter på at få proteser.

