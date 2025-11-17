DØDSULYKKE:
Fredag lidt før klokken 13 skete der en dødsulykke på Åmarken i Lille-Skensved nord for Køge, hvor en personbil kolliderede med en modkørende lastbil
Føreren af personbilen - en 33-årig mand fra Litauen - var alene i køretøjet. Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at de pårørende er underrettet.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Skriv din kommentar:
Mandag 17. november 2025 kl: 12:07
