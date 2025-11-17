Antallet er kørt frem med 2,6 procent

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:

Mandag 17. november 2025 kl: 20:59

Et kig i nedenstående tabel viser, at Volvo Trucks og Scania på henholdsvis første- og andenpladsen er kørt frem med både antal og markedsandele, mens de øvrige lastbilmærker må notere mindre eller større tilbagegang på både antal og markedsandele.









Mercedes-Benz og MAN ligger på henholdsvis tredie- og fjedepladsen, hvor Mercedes-Benz er gået 27 enheder tilbage, mens MAN er gået to enheder tilbage. DAF mangler fire enheder i at have nået samme antal for sidste år, mens Renault Trucks, Iveco og Ford Trucks mangler henholdsvis 14, 8 og 16 enheder i at have nået samme antal nyregistreringer i år som sidste år.





Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner Mærke Januar - oktober 2025 Januar - oktober 2024 2025 - 2024 Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Volvo Trucks 1.327 35,52 % 1.196 32,85 % 11,0 Scania 1.172 31,37 % 1.132 31,09 % 3,5 Mercedes-Benz 508 13,60 % 535 14,69 % -5,0 MAN 442 11,83 % 444 12,19 % -0,5 DAF 174 4,66 % 178 4,89 % -2,2 Renault Trucks 60 1,61 % 74 2,03 % -18,9 Iveco 52 1,39 % 60 1,65 % -13,3 Ford Trucks 1 0,03 % 17 0,47 % -94,1 BMC 0 - 2 0,05 % -100,0 Dennis Eagle 0 - 2 0,05 % -100,0 Rosenbauer 0 - 1 0,03 % -100,0 I alt 3.736

(Kilde: Bilstatistik.dk)

