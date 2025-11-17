NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:
I løbet af årets første 10 måneder er der blevet nyregistreret 3.736 lastbiler over 16 ton i Danmark. Det er 2,6 procent flere end i de tilsvarende måneder sidste år, hvor antallet var 3.641. Det viser den seneste statistik fra Bilstatistik.dk
Mandag 17. november 2025 kl: 20:59Af: Jesper Christensen
I løbet af årets første 10 måneder er der blevet nyregistreret 3.736 lastbiler over 16 ton i Danmark. Det er 2,6 procent flere end i de tilsvarende måneder sidste år, hvor antallet var 3.641. Det viser den seneste statistik fra Bilstatistik.dk
Et kig i nedenstående tabel viser, at Volvo Trucks og Scania på henholdsvis første- og andenpladsen er kørt frem med både antal og markedsandele, mens de øvrige lastbilmærker må notere mindre eller større tilbagegang på både antal og markedsandele.
Mercedes-Benz og MAN ligger på henholdsvis tredie- og fjedepladsen, hvor Mercedes-Benz er gået 27 enheder tilbage, mens MAN er gået to enheder tilbage. DAF mangler fire enheder i at have nået samme antal for sidste år, mens Renault Trucks, Iveco og Ford Trucks mangler henholdsvis 14, 8 og 16 enheder i at have nået samme antal nyregistreringer i år som sidste år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner
Mærke
Januar - oktober 2025
Januar - oktober 2024
2025 - 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Volvo Trucks
1.327
35,52 %
1.196
32,85 %
11,0
Scania
1.172
31,37 %
1.132
31,09 %
3,5
Mercedes-Benz
508
13,60 %
535
14,69 %
-5,0
MAN
442
11,83 %
444
12,19 %
-0,5
DAF
174
4,66 %
178
4,89 %
-2,2
Renault Trucks
60
1,61 %
74
2,03 %
-18,9
Iveco
52
1,39 %
60
1,65 %
-13,3
Ford Trucks
1
0,03 %
17
0,47 %
-94,1
BMC
0
-
2
0,05 %
-100,0
Dennis Eagle
0
-
2
0,05 %
-100,0
Rosenbauer
0
-
1
0,03 %
-100,0
I alt
3.736
3.641
2,6
(Kilde: Bilstatistik.dk)
