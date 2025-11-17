Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:

Antallet er kørt frem med 2,6 procent

Mandag 17. november 2025 kl: 20:59
Af: Jesper Christensen

I løbet af årets første 10 måneder er der blevet nyregistreret 3.736 lastbiler over 16 ton i Danmark. Det er 2,6 procent flere end i de tilsvarende måneder sidste år, hvor antallet var 3.641. Det viser den seneste statistik fra Bilstatistik.dk

Et kig i nedenstående tabel viser, at Volvo Trucks og Scania på henholdsvis første- og andenpladsen er kørt frem med både antal og markedsandele, mens de øvrige lastbilmærker må notere mindre eller større tilbagegang på både antal og markedsandele.


Mercedes-Benz og MAN ligger på henholdsvis tredie- og fjedepladsen, hvor Mercedes-Benz er gået 27 enheder tilbage, mens MAN er gået to enheder tilbage. DAF mangler fire enheder i at have nået samme antal for sidste år, mens Renault Trucks, Iveco og Ford Trucks mangler henholdsvis 14, 8 og 16 enheder i at have nået samme antal nyregistreringer i år som sidste år.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner

Mærke

Januar - oktober 2025

Januar - oktober 2024

2025 - 2024

Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Volvo Trucks

1.327

35,52 %

1.196

32,85 %

11,0

Scania

1.172

31,37 %

1.132

31,09 %

3,5

Mercedes-Benz

508

13,60 %

535

14,69 %

-5,0

MAN

442

11,83 %

444

12,19 %

-0,5

DAF 

174

4,66 %

178

4,89 %

-2,2

Renault Trucks

60

1,61 %

74

2,03 %

-18,9

Iveco

52

1,39 %

60

1,65 %

-13,3

Ford Trucks

1

0,03 %

17

0,47 %

-94,1

BMC

0

-

2

0,05 %

-100,0

Dennis Eagle

0

-

2

0,05 %

-100,0

Rosenbauer

0

-

1

0,03 %

-100,0

I alt

3.736


3.641


2,6

(Kilde: Bilstatistik.dk)



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Antallet er kørt frem med 2,6 procent
- Rederi åbner direkte rute mellem Marokko og Nordeuropa
- Tip-trailer kan rumme 37 kubikmeter jord - og andet løst læsset
- Hillerød får motorvej helt til Tulstrup nordvest for byen
- Oktober bød på lidt flere konkurser
- Færgerute over Øresund sætter tredie elektriske færge i drift
- Kvinde kørte ud foran en lastbil
- Betonstumper faldt af læsset - og flere biler punkterede
- Fredag 14. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Lastbilchauffør fik amputeret begge ben efter ulykke i jernbaneoverskæring
- Blokvognstrækker er sendt til Tølløse
- Genbrugsvirksomhed i Frederiksværk kører elektrisk
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst