To ud af tre tunge lastbiler er svenske
Tirsdag 18. november 2025 kl: 13:29Af: Jesper Christensen
Scania og Volvo tegner sig for samlet lige knap 66,6 procent af de registrerede lastbiler over 16 ton i Danmark. Det fremgår af Bilstatistik.dk's tal over lastbilbestanden i Danmark
Det fremgår også, at det vil være usædvanligt at møde en dansk registreret lastbil, der kommer fra en anden end de syv øverste i nedenstående tabel.
De syv øverste tegner sig for samlet 34.844 af de i alt 34.979 lastbiler over 16 ton totalvægts er er registreret i Danmark. Det svarer til, at der er 135 lastbiler der kan have et af de øvrige 20 mærkenavne på fronten, hvilket svarer til 0,4 procent. Af dem har Ford og de specialopbyggede biler fra Dennis Eagle og Rosenbauer henholdsvis 47, 32 og 15.
Bestanden af lastbiler over 16 ton fordelt på mærke:
Scania
12.820
36,65 %
Volvo
10.468
29,93 %
Mercedes-Benz
5.233
14,96 %
MAN
3.939
11,26 %
DAF
1.162
3,32 %
Iveco
722
2,06 %
Renault
500
1,43 %
Ford
47
0,13 %
Dennis Eagle
32
0,09 %
Rosenbauer
15
0,04 %
Kenworth
6
0,02 %
Caetano
5
0,01 %
Freightliner
4
0,01 %
Leyland
4
0,01 %
Astra
3
0,01 %
Kässbohrer
3
0,01 %
Oshkosh
3
0,01 %
BMC
2
0,01 %
Peterbilt
2
0,01 %
Bova
1
-
DAB
1
-
Hanomag-Henschel
1
-
International
1
-
Irizar
1
-
Magirus
1
-
Setra
1
-
Tatra
1
-
Uspec. mærke
1
-
(Kilde: Bilstatistik.dk)
