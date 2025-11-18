Klik venligst



To ud af tre tunge lastbiler er svenske

Tirsdag 18. november 2025 kl: 13:29
Af: Jesper Christensen

Scania og Volvo tegner sig for samlet lige knap 66,6 procent af de registrerede lastbiler over 16 ton i Danmark. Det fremgår af Bilstatistik.dk's tal over lastbilbestanden i Danmark

Det fremgår også, at det vil være usædvanligt at møde en dansk registreret lastbil, der kommer fra en anden end de syv øverste i nedenstående tabel.


De syv øverste tegner sig for samlet 34.844 af de i alt 34.979 lastbiler over 16 ton totalvægts er er registreret i Danmark. Det svarer til, at der er 135 lastbiler der kan have et af de øvrige 20 mærkenavne på fronten, hvilket svarer til 0,4 procent. Af dem har Ford og de specialopbyggede biler fra Dennis Eagle og Rosenbauer henholdsvis 47, 32 og 15.


Bestanden af lastbiler over 16 ton fordelt på mærke:

Scania

12.820

36,65 %

Volvo

10.468

29,93 %

Mercedes-Benz

5.233

14,96 %

MAN

3.939

11,26 %

DAF

1.162

3,32 %

Iveco

722

2,06 %

Renault

500

1,43 %

Ford

47

0,13 %

Dennis Eagle

32

0,09 %

Rosenbauer

15

0,04 %

Kenworth

6

0,02 %

Caetano

5

0,01 %

Freightliner

4

0,01 %

Leyland

4

0,01 %

Astra

3

0,01 %

Kässbohrer

3

0,01 %

Oshkosh

3

0,01 %

BMC

2

0,01 %

Peterbilt

2

0,01 %

Bova

1

-

DAB

1

-

Hanomag-Henschel

1

-

International

1

-

Irizar

1

-

Magirus

1

-

Setra

1

-

Tatra

1

-

Uspec. mærke

1

-

(Kilde: Bilstatistik.dk)



