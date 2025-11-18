To ud af tre tunge lastbiler er svenske

Tirsdag 18. november 2025 kl: 13:29

Det fremgår også, at det vil være usædvanligt at møde en dansk registreret lastbil, der kommer fra en anden end de syv øverste i nedenstående tabel.









De syv øverste tegner sig for samlet 34.844 af de i alt 34.979 lastbiler over 16 ton totalvægts er er registreret i Danmark. Det svarer til, at der er 135 lastbiler der kan have et af de øvrige 20 mærkenavne på fronten, hvilket svarer til 0,4 procent. Af dem har Ford og de specialopbyggede biler fra Dennis Eagle og Rosenbauer henholdsvis 47, 32 og 15.





Bestanden af lastbiler over 16 ton fordelt på mærke: Scania 12.820 36,65 % Volvo 10.468 29,93 % Mercedes-Benz 5.233 14,96 % MAN 3.939 11,26 % DAF 1.162 3,32 % Iveco 722 2,06 % Renault 500 1,43 % Ford 47 0,13 % Dennis Eagle 32 0,09 % Rosenbauer 15 0,04 % Kenworth 6 0,02 % Caetano 5 0,01 % Freightliner 4 0,01 % Leyland 4 0,01 % Astra 3 0,01 % Kässbohrer 3 0,01 % Oshkosh 3 0,01 % BMC 2 0,01 % Peterbilt 2 0,01 % Bova 1 - DAB 1 - Hanomag-Henschel 1 - International 1 - Irizar 1 - Magirus 1 - Setra 1 - Tatra 1 - Uspec. mærke 1 -

(Kilde: Bilstatistik.dk)

