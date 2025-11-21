Toldere stoppede lastbil med 2,3 ton ulovlig frugt og grønt

Fredag 21. november 2025 kl: 11:35

Toldstyrelsen oplyser videre, at det ved kontrollen viste sig, at der ikke var styr på papirer og dokumentation for varerne i bilen, herunder sporbarheden af fødevarerne. Det fik tolderne til at tilkalde Fødevarestyrelsens Rejsehold.









Efter en undersøgelse besluttede Fødevarestyrelsens Rejsehold at destruere de omkring 2,3 ton frugt og grønt, da bilens chauffører ikke kunne dokumentere, hvor produkterne kom fra, som loven kræver.









- Når man forsøger at tage 2.300 kilo frisk frugt og grønt med ind i Danmark, så skal papirerne selvfølgelig være i orden, siger Toldstyrelsens kontroldirektør, Jeppe Kjærgaard og fortsætter:









- Vi skal være sikre på, hvor varerne kommer fra, og at de ikke er sundhedsskadelige. Den her sag understreger, at vi skal være opmærksomme på alle slags varer, som ønskes importeret til Danmark. Sagen viser også, at vores gode og produktive samarbejde med Fødevarestyrelsen og dets Rejsehold fungerer, og det er afgørende, at vi som myndigheder står sammen på grænsen for at forhindre import af ulovlige varer.









Fødevarestyrelsens Rejsehold er tilfredshed med, at de ulovlige fødevarer er blevet destrueret og ikke er endt hos forbrugerne.









- Det er heldigvis sjældent, at vi destruerer så mange kg fødevarer, men det er desværre nogle gange nødvendigt, når virksomhederne ikke kan redegøre for, fra de har deres varer fra, siger leder af Fødevarestyrelses Rejsehold, Michael Rosenmark, og fortsætter:









- Hvis vi får besked om, at nogle forbrugere er blevet syge af en fødevare, eller vi får kendskab til, at en fødevare er sundhedsskadelig, så er det vigtigt, at vi hurtigt kan få informationer fra virksomhederne om, hvorfra de har varerne, og hvortil de er solgt. Kun på den måde kan vi hurtigt og effektivt få stoppet salget, inden flere bliver syge.

