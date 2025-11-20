Påvirket chauffør gled af vejen med sin lastbil

Torsdag 20. november 2025 kl: 10:25

Chaufføren mistede herredømmet over lastbilen, som væltede om på siden og gled ud i nødsporet og videre ud i grøften, hvor den blev stoppet af nogle træer.





Chaufføren, en 44-årige mand fra Slagelse, slap uden alvorlige skader, men blev undersøgt på sygehuset. Han fik udtaget en blodprøve, da han blev skønnet påvirket og erkendte, at han have indtaget kokain for nylig. Politiet afventer resultatet af blodprøven, hvorefter chaufføren vil høre mere i sagen.





