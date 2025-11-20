Påvirket chauffør gled af vejen med sin lastbil
Torsdag 20. november 2025 kl: 10:25Af: Redaktionen
Midt- og Vestsjællands Politi skriver i dagens døgnrapport, at der ved 21-tiden onsdag aften skete et solouheld på motorvej Rute 21 ved Gevninge, hvor en lastbil kørte i østgående retning og kom ind på et stykke isglat vej og skred ud
Chaufføren mistede herredømmet over lastbilen, som væltede om på siden og gled ud i nødsporet og videre ud i grøften, hvor den blev stoppet af nogle træer.
Chaufføren, en 44-årige mand fra Slagelse, slap uden alvorlige skader, men blev undersøgt på sygehuset. Han fik udtaget en blodprøve, da han blev skønnet påvirket og erkendte, at han have indtaget kokain for nylig. Politiet afventer resultatet af blodprøven, hvorefter chaufføren vil høre mere i sagen.
