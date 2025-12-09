NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS I NOVEMBER
I løbet af november blev der nyregistreret 196 nye lasyniler over 16 tons totalvægt i Danmark. det var 101 færre end i samme periode sidste år, hvor antallet var på 298. Scania er den lastbilproducent, der fik flest nye lastbiler registreret i Danmark i løbet af november. Scania og Iveco var de eneste to, der fik flere nye lastbiler indregistrere i november i år sammenlignet med november sidste år
De øvrige lastbilprocucenter fik færre nye lastbiler registreret i Danmark. Volvo Trucks gik tilbage med 69 fra 128 til 59 og var dermed den producent, der tabte mest i november i år i forhold til november sidste år målt på antal nyregistrerede tunge lastbiler. Set over året har Volvo Trucks stadig fået nyregistreret flest lastbiler i Danmark.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Flextrafik bliver enklere på Fyn og Langeland
- Billetpriserne holder sig stort i ro i 2026
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Rederikoncern melder afdæmpede fragt- og passagermængder i november
- 14-årig pige vågnede i aflåst bus - og ringede efter hjælp
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
Skriv din kommentar:
November viste en nedgang på 102
Tirsdag 9. december 2025 kl: 12:14Af: Jesper Christensen
I løbet af november blev der nyregistreret 196 nye lasyniler over 16 tons totalvægt i Danmark. det var 101 færre end i samme periode sidste år, hvor antallet var på 298. Scania er den lastbilproducent, der fik flest nye lastbiler registreret i Danmark i løbet af november. Scania og Iveco var de eneste to, der fik flere nye lastbiler indregistrere i november i år sammenlignet med november sidste år
De øvrige lastbilprocucenter fik færre nye lastbiler registreret i Danmark. Volvo Trucks gik tilbage med 69 fra 128 til 59 og var dermed den producent, der tabte mest i november i år i forhold til november sidste år målt på antal nyregistrerede tunge lastbiler. Set over året har Volvo Trucks stadig fået nyregistreret flest lastbiler i Danmark.
Det kan man læse om her:
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
September 2025
September 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Scania
79
40,31 %
75
25,17 %
Volvo
59
30,10 %
128
42,95 %
MAN
23
11,73 %
31
10,40 %
Mercedes-Benz
22
11,22 %
46
15,44 %
DAF
4
2,04 %
9
3,02 %
Iveco
4
2,04 %
2
0,67 %
Renault
4
2,04 %
4
1,34 %
Ford
1
0,51 %
1
0,34 %
Rosenbauer
0
-
2
0,67 %
I alt
196
298
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid
- Flextrafik bliver enklere på Fyn og Langeland
- Billetpriserne holder sig stort i ro i 2026
- Vognmand i Bording har fået ny tre-akslet lastbil med stjerne
- Fredag åbner energiselskab fire nye ladepladser for elektriske lastbiler
- Rederikoncern melder afdæmpede fragt- og passagermængder i november
- 14-årig pige vågnede i aflåst bus - og ringede efter hjælp
- Transportvirksomhed lægger sag an mod TV-station
- Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
- Tysk lastbilproducent har valgt dansk virksomhed som ladeplatform
- Ni uberettigede vejafgiftsbøder er blevet annulleret
- Transportfond støtter 26 projekter
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!