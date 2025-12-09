November viste en nedgang på 102

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS I NOVEMBER

Tirsdag 9. december 2025 kl: 12:14

Af: Jesper Christensen De øvrige lastbilprocucenter fik færre nye lastbiler registreret i Danmark. Volvo Trucks gik tilbage med 69 fra 128 til 59 og var dermed den producent, der tabte mest i november i år i forhold til november sidste år målt på antal nyregistrerede tunge lastbiler. Set over året har Volvo Trucks stadig fået nyregistreret flest lastbiler i Danmark.









Det kan man læse om her:













Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke September 2025 September 2024 Antal Andel Antal Andel Scania 79 40,31 % 75 25,17 % Volvo 59 30,10 % 128 42,95 % MAN 23 11,73 % 31 10,40 % Mercedes-Benz 22 11,22 % 46 15,44 % DAF 4 2,04 % 9 3,02 % Iveco 4 2,04 % 2 0,67 % Renault 4 2,04 % 4 1,34 % Ford 1 0,51 % 1 0,34 % Rosenbauer 0 - 2 0,67 % I alt 196

298

(Kilde: Bilstatistik.dk)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.