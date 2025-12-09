Klik venligst



NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS I NOVEMBER

November viste en nedgang på 102

Tirsdag 9. december 2025 kl: 12:14
Af: Jesper Christensen

I løbet af november blev der nyregistreret 196 nye lasyniler over 16 tons totalvægt i Danmark. det var 101 færre end i samme periode sidste år, hvor antallet var på 298. Scania er den lastbilproducent, der fik flest nye lastbiler registreret i Danmark i løbet af november. Scania og Iveco var de eneste to, der fik flere nye lastbiler indregistrere i november i år sammenlignet med november sidste år

De øvrige lastbilprocucenter fik færre nye lastbiler registreret i Danmark. Volvo Trucks gik tilbage med 69 fra 128 til 59 og var dermed den producent, der tabte mest i november i år i forhold til november sidste år målt på antal nyregistrerede tunge lastbiler. Set over året har Volvo Trucks stadig fået nyregistreret flest lastbiler i Danmark. 


Det kan man læse om her:



Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

September 2025

September 2024

Antal

Andel

Antal

Andel

Scania

79

40,31 %

75

25,17 %

Volvo

59

30,10 %

128

42,95 %

MAN

23

11,73 %

31

10,40 %

Mercedes-Benz

22

11,22 %

46

15,44 %

DAF

4

2,04 %

9

3,02 %

Iveco

4

2,04 %

2

0,67 %

Renault

4

2,04 %

4

1,34 %

Ford

1

0,51 %

1

0,34 %

Rosenbauer

0

-

2

0,67 %

I alt

196


298


(Kilde: Bilstatistik.dk)



