Pirater i taxi hævede 100.000 kroner

Tirsdag 2. december 2025 kl: 09:30

I hvert fald fik den forurettede det dårligt efter øllen og fik stjålet sin mobiltelefon, hvort han havde flere kreditkort installeret. Fyns Politi oplyser, at der efterfølgende blev hævet og købt for omkring 100.000 kroner.





Fyns Politi efterforsker sagen og opfordrer på det kraftigste til, at man ikke benytter pirattaxier.





