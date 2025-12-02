Pirater i taxi hævede 100.000 kroner
Tirsdag 2. december 2025 kl: 09:30Af: Redaktionen
En ny sag ved Fyns Politi vidner om, at det kan være farligt og risikofyldt at tage en pirattaxa. I weekenden tog en person en pirattaxi et sted i politikredsen. Under køreturen blev han tilbudt en øl, som med stor sandsynlighed var tilsat en form for stof
I hvert fald fik den forurettede det dårligt efter øllen og fik stjålet sin mobiltelefon, hvort han havde flere kreditkort installeret. Fyns Politi oplyser, at der efterfølgende blev hævet og købt for omkring 100.000 kroner.
Fyns Politi efterforsker sagen og opfordrer på det kraftigste til, at man ikke benytter pirattaxier.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
