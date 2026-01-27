Polsk registreret lastbil havde fire paller med ulovlige puff bars på ladet

Tirsdag 27. januar 2026 kl: 09:21

Optællingen viste, at der på de fire paller var i alt 28.000 puff bars med smage som cola, jordbær, mango og skittles. Der var tale om ulovlige puff bars, da de er med søde smage, hvilket er ulovligt i nikotinprodukter i Danmark.









- Når vi får fat på så stor en mængde ulovlige puff bars, glæder vi os meget over, at de ikke lander i Danmark, hvor de med søde smage kan lokke unge mennesker til at bruge nikotinprodukter, siger vicepolitiinspektør Karsten Høy, fra UKA Vest ved Syd- & Sønderjyllands Politi. Lastbilen blev ført af en 59-årig udenlandsk statsborger, som blev anholdt og sigtet for groft smugleri. Efter afhøring blev manden løsladt. Han er fortsat sigtet i sagen.

De ulovlige puff bars blev beslaglagt og indgår i den videre efterforskning af sagen.









Lidt om Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest):

UKA Vest er en specialenhed under Syd- & Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper, og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Toldstyrelsen, Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland





