Sydvestjysk vognmand hentede to tiptrailere på samme tid
Tirsdag 27. januar 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
Vognmand Ernst Jacobsen A/S, der har hjemsted i Roust nordøst for Esbjerg, har fornyligt hentet to nye blå-lakerede fireakslede Kel-Berg tiptrailere hos Lastas i Hedensted. Trailerne er opbygget med tipkasser, der har et rumindhold på 65 kubikmeter, og er monteret med automatisk Eco-Top rullepresenning
Om de to nye Kel-Berg tiptrailere, der blandt andet er beregnet til transport af korn:
Chassis opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis
- Lukket cyklistværn i begge sider
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem og kornlem
- Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10-mm kunststofplader i 1.250 mm højde. Det samme glæder fronten. Kunststofpladerne på siderne er afsluttet med en alu-skinne
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade, der er forstærket med alu-tværvanger i u-profil. Bunden er beklædt med 15 mm kunststofplade, hvor de sidste 3.000 mm er i styrkeklasse HD1000
- El-styret vibrator under tipkassen
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
- Jost-støtteben med flad fod
- Sidemarkeringslygter monteret i skåle på tipkasse
- Boxnordic arbejdsskab indbygget i cyklistværn i venstre side
- Luftudtag, luftpistol plus spiralslange i venstre side
Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen A/S
Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen A/S' hovedbeskæftigelse består i levering af sand og grus til betonværker og elementfabrikker, samt til større byggeprojekter, transport af træflis til fjernvarmeværker og godstransport for virksomheder i området i og omkring Esbjerg til hele Danmark
Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen A/S har egen sand- og grusgrav og leverer til betonindustrien samt til golfbaner, legepladser og til fremstilling af glaserede teglsten med videre. Firmaet har årligt store leveringer af sand til Norge og Færøerne med skib
