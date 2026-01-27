- Sydvestjysk vognmand hentede to tiptrailere på samme tid

Tirsdag 27. januar 2026 kl: 13:59

Om de to nye Kel-Berg tiptrailere, der blandt andet er beregnet til transport af korn:

Chassis opbygning:

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem og kornlem

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10-mm kunststofplader i 1.250 mm højde. Det samme glæder fronten. Kunststofpladerne på siderne er afsluttet med en alu-skinne

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade, der er forstærket med alu-tværvanger i u-profil. Bunden er beklædt med 15 mm kunststofplade, hvor de sidste 3.000 mm er i styrkeklasse HD1000

El-styret vibrator under tipkassen

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder

Jost-støtteben med flad fod

Sidemarkeringslygter monteret i skåle på tipkasse

Boxnordic arbejdsskab indbygget i cyklistværn i venstre side

Luftudtag, luftpistol plus spiralslange i venstre side





Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen A/S

Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen A/S' hovedbeskæftigelse består i levering af sand og grus til betonværker og elementfabrikker, samt til større byggeprojekter, transport af træflis til fjernvarmeværker og godstransport for virksomheder i området i og omkring Esbjerg til hele Danmark

Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen A/S har egen sand- og grusgrav og leverer til betonindustrien samt til golfbaner, legepladser og til fremstilling af glaserede teglsten med videre. Firmaet har årligt store leveringer af sand til Norge og Færøerne med skib