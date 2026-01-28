Svensk lastbilproducent fortsatte som markedsleder for tunge lastbiler i Europa

Onsdag 28. januar 2026 kl: 12:16

Markederne med flest nyregistrerede Volvo-lastbiler i løbet af året var Storbritannien, Frankrig, Polen, Tyskland og Litauen.









- Vi er meget stolte af at være markedsleder i Europa for andet år i træk. Vores mål er at være vores kunders bedste forretningspartner, og at være markedsleder er et stærkt bevis på den tillid, vores kunder har til os og vores organisation. Det gør os meget stolte, og jeg vil gerne rette en stor tak til vores kunder og vores medarbejdere for denne store præstation, siger Roger Alm, der er koncernchef for Volvo Trucks, og fortsætter:









- Vi har et førsteklasses produktsortiment med lastbiler, der tilbyder overlegen uptime, brændstofeffektivitet og sikkerhed. FH Aero er vores lysende stjerne til længere distancer, og jeg hører fra vores kunder, at de oplever fantastisk ydeevne og brændstofbesparelser med alle Aero-modellerne.









Volvo Trucks' FH Aero-lastbilserie forbedret aerodynamik og nye teknologier som Volvos CMS kamerasystem og kan levere op til 7 procent forbedret brændstofeffektivitet i forhold til den almindelige Volvo FH, som den efterfulgte.









Europæiske kunder bestilte knap 33.000 Volvo FH Aero-lastbiler i 2025, og Volvo Trucks var markedsleder eller det næststørste mærke i 30 europæiske lande, der ud over EU også tæller Storbritannien, Norge og Schweiz.

