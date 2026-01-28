Letbane kører med flere passagerer end forventet

Onsdag 28. januar 2026 kl: 10:53

- De første tre måneder viser tydeligt, at letbanen har ramt et reelt behov. Passagererne har taget den nye forbindelse til sig hurtigere end ventet, og det er et meget stærkt udgangspunkt for den videre udvikling, siger Hanne Tærsbøl Schmidt, der er direktør for kunder i Hovedstadens Letbane.









Siden åbningen har stationerne Glostrup, Ishøj og Rødovre Nord haft flest på- og afstigere. I Glostrup Kommune glæder borgmester Kasper Damsgaard (S) sig over, at Glostrup Station som forventet er blevet et centralt knudepunkt for mange borgere i og udenfor kommunen.









- Letbanen gør det nemmere for vores borgere og medarbejdere at bevæge sig hurtigt og fleksibelt på tværs af hovedstadsområdet. Vi er glade for, at Letbanen allerede lever op til forventningerne, og vi ser frem til, at fordelene bliver endnu større, når de næste stationer åbner til sommer, siger Kasper Damsgaard.









Travle stationer og høj kundetilfredshed En kundeundersøgelse, som Hovedstadens Letbane har gennemført blandt knapt 700 passagerer viser, at 86 procent samlet set er tilfredse med Letbanen og deres rejseoplevelse.









- Det er positivt, at så stor en del af passagererne er tilfredse med Letbanen. Samtidig er vi meget bevidste om, at det er nu, fundamentet for de fremtidige passagertal bliver lagt, og at der fortsat er områder, hvor vi kan og skal blive bedre - for eksempel passagerinformationen. Derfor er det et godt udgangspunkt, at mange oplever rejsen som tryg og smidig. Kundeundersøgelsen giver os et vigtigt grundlag for det videre arbejde med at styrke passageroplevelsen, siger letbanens direktør, Hanne Tærsbøl Schmidt.









Samtidig viser tallene fra kundeundersøgelsen, at mange bruger Letbanen til pendling, studie, privatbesøg og fritidsrejser.









- Det er tydeligt, at Letbanen allerede har ændret hverdagen for mange. Uanset om man skal på arbejde, til studie, besøge familie eller dyrke fritidsaktiviteter, gør Letbanen det nemt at rejse hurtigt og direkte på tværs af kommuner og S-togslinjer, siger Glostrups borgmester, Kasper Damsgaard, videre.









Med undtagelse af åbningsdagen søndag 26. oktober 2025 er tirsdag den hverdag, hvor flest rejser, og den højeste rejseaktivitet ligger mellem klokken 15.00 og 16.00.









Stabil drift i opstartsfasen Hovedstadens Letbane oplyser, at driften overordnet har været stabil i de første tre måneder, selvom der har været driftsforstyrrelser og børnesygdomme, som det kan forventes med et nyt transportsystem.









Foreløbet har driftsstabiliteten ligget på 71 procent, og den løbende indkøring skal sikre, at driften fremover bliver mere punktlig og robust.









- Vi er overordnet tilfredse med, hvordan driften har fungeret i de første måneder. Samtidig er vi opmærksomme på, at en stabil og pålidelig drift er afgørende for, at passagererne vælger letbanen i hverdagen. Erfaringerne fra opstartsfasen giver os et solidt grundlag for det videre arbejde med at styrke stabiliteten og sikre en tryg rejseoplevelse, også når letbanen til sommer åbner i sin fulde længde med alle 29 stationer, siger Hanne Tærsbøl Schmidt.









Til sommer kobles 17 nye letbanestationer på de eksisterende 12. Den samlede strækning på 28 kilometer med i alt 29 stationer mellem Ishøj i Sydvest og Lundtofte ved Lyngby i Nord vil give passagererne flere direkte forbindelser og kortere rejsetider på tværs af hovedstadsområdet.









1. Størst Glostrup 2 Ishøj 3 Rødovre Nord 4 Glostrup Hospital - Rigshospitalet 5 Kirkebjerg 6 Vallensbæk 7 Brøndbyvester 8 Glostrup Nord - Hersted 9 Glostrup Ejby 10 Ishøj Strand - ARKEN 11 Strandhaven 12. Mindst Delta Park (Kilde: Hovedstadens letbane)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.