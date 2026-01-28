Busser i rute blev tjekket på rutebilstationen i Aarhus
Onsdag 28. januar 2026 kl: 11:19Af: Redaktionen
Tirsdag gennemførte Færdselsstyrelsen og politiet en kontrol af busser, der som en del af deres rute ankom til Rutebiilstationen i Aarhus. Ifølge Aarhus Stiftstidende blev omkring 20 busser tjekket, og der blev fundet små og større fejl på cirka halvdelen - en af busserne havde fejl på bremserne
Ifølge Aarhus Stiftstidende havde de fleste fejl ikke direkte noget med bussernes køreegenskaber at gøre. Fejlene var eksempel mangler i forbindelse med bussernes udstødning, mangelfuld eller manglende brandslukningsudstyr og nødåbning af døre.
- Det er ikke usædvanlig, at der for eksempel er en brandslukker, hvor godkendelsen er overskredet. Det skal selvfølgelig virke, men det undrer mig ikke. Lige i øjeblikket skal der bruges en masse togbusser på ganske kort tid, så er det ikke sikkert, man lige når at få det hele up to date, sagde Claus Kjær-Pedersen, der er daglig leder ved Tungvognscenter Nord, til Aarhus Stiftstidende.
