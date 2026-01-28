Politiet har konstateret, at kontrollen er vanskelig

RIGSPOLITIET OM 11 KG REGEL I VAREBILSREDEGØRELSE:

Onsdag 28. januar 2026 kl: 15:14

I redegørelsen "Varebilsredegørelsen 2024" står der om transport af stykgods over 11 kg, at Rigspolitiet i forbindelse med bidrag til tidligere evalueringer af varebilsordningen har henledt opmærksomheden på udfordringer forbundet med 11 kg-reglen i godskørselslovens paragraf 1, stk. 2.









Rigspolitiet har for året 2024 oplyst, at politiets håndhævelse fortsat er udfordret i tilfælde, hvor gods transporteres i lukkede postbure eller pallekasser, fordi transporten i disse tilfælde kan gøres tilladelsesfri ved at fjerne låget.









I forbindelse med kontrollen gennemgår og vejer politiet de enkelte stykker gods for at konstatere, om transporten er omfattet af tilladelseskravet. Kontrollen kræver en kalibreret vægt til at veje godset, som ikke forefindes i alle politiets køretøjer.









Politiet har konstateret, at kontrollen er vanskelig, tidskrævende og med risiko for, at der sker skade på godset.









Politiet har også konstateret visse udfordringer i forhold til de digitale tilladelser, hvor nogle varebilsvognmænd lejer varebiler ind i travle perioder uden at få yderligere tilladelser udstedt, hvorefter der ved politiets kontrol digitalt bliver flyttet en tilladelse til det standsede køretøj. Det er politiets formodning, at det kan betyde, at der et andet sted køres godskørsel uden tilknyttet tilladelse.









Rigspolitiet har også erfaret, chauffører ofte oplyser, at der er nyansatte i forbindelse med kontrol af deres ansættelsesforhold, og at der derfor ikke er udarbejdet en ansættelseskontrakt endnu. I de tilfælde har politiet mulighed for at undersøge chaufførens lønforhold og eventuelle modtagelse af offentlige ydelser hos Skat og chaufførens bopælskommune med henblik på at afdække, om chaufføren udfører sort arbejde









Politiet har erfaret at der forholdsvis ofte benyttes sort arbejdskraft på varebilsområdet.

