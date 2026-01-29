Lastbil ramte patruljevogn - en betjent mistede livet
Torsdag 29. januar 2026 kl: 09:59Af: Redaktionen
Natte til torsdag omkring klokken halv to fik Syd- & Sønderjyllands Politi en anmeldelse om en ulykke på Motorvej E45 ved Aabenraa på grund af glat føre. Kort efter skete endnu et uheld samme sted, da en lastbil ramte et af politiets køretøjer på ulykkesstedet
Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at en politibetjent mistede livet, mens en anden politibetjent kom alvorligt til skade ved ulykken og er indlagt.
Motorvejen blev afspærret i forbindelse med ulykken, mens der blev foretaget en række tekniske undersøgelser på stedet.
