Lastbil ramte patruljevogn - en betjent mistede livet

Torsdag 29. januar 2026 kl: 09:59

Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at en politibetjent mistede livet, mens en anden politibetjent kom alvorligt til skade ved ulykken og er indlagt.

Motorvejen blev afspærret i forbindelse med ulykken, mens der blev foretaget en række tekniske undersøgelser på stedet.

