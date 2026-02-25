Isen viger i de danske farvande

Torsdag 26. februar 2026 kl: 11:50

Statens Ismeldetjeneste melder om fortsat i nogle danske kystfarvande, i Smålandsfarvandet, vest for Gedser, i Aarhus Bugt og sydpå mod Lillebælt. I Kattegat cirkulere vandet med uret, såh havvandet kan transportere havis fra den svenske kystlinje mod farvandet nord for Øresund og nord for Sjællands nordkyst.









For de næste dage vurderer ismeldetjenesten, at isen højst sandsynligt langsomt vil mindskes i udstrækning på grund af det mildere vejr.









Overfladelufttemperaturen vil være over 0 grader celsius, og der vil derfor ikke ske ny isdannelse.









I farvande, hvor overfladevandstemperaturen er på eller lige under frysepunktet, kan havisen blive liggende. Det gælder Lillebælt og farvandet mellem Ærø og Juelsminde, Smålandsfarvandet samt farvandene sydvest for Lolland og nord for Øresund.









Det forventes, at Øresund, det vestlige Kattegat og de centrale dele af Skagerrak forbliver isfri









Ismelding for de danske farvande 25. februar 2026:





Jyllands Vestkyst:

Isfrit

Limfjorden:

Nykøbing Mors havn, åben rende i meget tæt drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, smeltevandspytter på overfladen. Sejlads foregår i rende uden isbryderhjælp

Nykøbing Mors, Sallingsund, åben drivis mellem 10 og 15 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for svagt byggede stålskibe eller skibe med ringe maskinkraft

Skive havn, fastis mellem 15 og 30 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun mulig for stærkt byggede skibe egnede til sejlads i is og med god maskinkraft

Skive Fjord til Lundøhage, fastis mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun mulig for stærkt byggede skibe egnede til sejlads i is og med god maskinkraft

Løgstør Farvandet mod vest, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Aggersund, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Løgstør Farvandet mod øst, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Aalborg by, spredt drivis mellem 15 og 30 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for svagt byggede stålskibe eller skibe med ringe maskinkraft

Jyllands Østkyst:

Frederikshavn havn, isfrit. Skibsfart uhindret

Sæby havn, tæt drivis mellem 10 og 15 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads vanskelig for svagt byggede stålskibe eller skibe med ringe maskinkraft

Hadsund Fjord, spredt drivis mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for svagt byggede stålskibe eller skibe med ringe maskinkraft

Ebeltoft havn, spredt drivis mellem 5 og 10 cm tyk, rådden is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Ebeltoft Vig, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun mulig for stærkt byggede skibe egnede til sejlads i is og med god maskinkraft

Vejle havn og inderfjord, spredt drivis mellem 10 og 15 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Fyn:

Isfrit

Sjælland:

Frederikssund mod nord, isfrit. Skibsfart uhindret

Frederikssund havn, isfrit. Skibsfart uhindret

Køge havn, tæt drivis mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for svagt byggede stålskibe eller skibe med ringe maskinkraft

Køge Bugt, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Karrebæksminde havn, spredt drivis mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Karrebæksminde, løbet til Næstved, spredt drivis mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Karrebæksminde Farvandet, spredt drivis mellem 10 og 15 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Kalundborg havn og fjord inden for Gisseløre, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret

Kalundborg inderfjord, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret

Bornholm:

Isfrit

