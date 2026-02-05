Medlemmer får 50 procent rabat

PARKERING PÅ TRUCKSSTOP VED HORSENS:

Torsdag 5. februar 2026 kl: 10:31

ITD fremhæver, at parkeringsanlægget er oplyst, indhegnet og overvåget, og at det med sin beliggenhed ved afkørsel 57 på motorvej E45 ved Horsens er et naturligt stop for de chauffører, der hver dag kører forbi på motorvejen.









Ifølge Dennis Hartung, chef for medlemsservice i ITD, er rabataftalen et led i organisationens arbejde for at fremme bedre rammer for hverdagen på vejene.









- Det er meget positivt, at vi nu kan tilbyde vores medlemmer en god pris på parkering ved det sikrede anlæg. Sikre parkeringsforhold er langt fra en selvfølge på de danske veje, og det er en udfordring, som mange chauffører og selvkørende vognmænd møder i hverdagen. Med rabataftalen gør vi det nemmere og billigere for vores medlemmer at få adgang til sikker parkering døgnet rundt, siger Dennis Hartung.









Mere end sikker parkering

Ud over selve parkeringen byder anlægget på faciliteter, der er indrettet med fokus på chaufførernes behov for pauser og hvil i løbet af deres arbejdsdag. Her er blandt andet adgang til toilet- og badefaciliteter samt et loungeområde med køkken, tv-stue og spilområde.









Dennis Hartung peger på, at netop adgangen til ordentlige pauseforhold er afgørende, når man com chauffør har lange arbejdsdage og mange timer på vejene.









- Ordentlige pauseforhold har en afgørende betydning for chaufførerne, som bruger mange timer i førerhuset hver dag. Desværre er det ikke en selvfølge, og manglen på ordentlige faciliteter på vejen er til stor frustration for mange chauffører. Vi er derfor glade for at kunne tilbyde vores medlemmer fordelagtige priser på parkering ved anlægget i Horsens, som tilbyder ideelle rammer for, at chaufføren kan holde pause under ordentlige og trygge forhold, siger han.









Rabataftalen blev indgået i december 2025, og ITD’s medlemmer kan derfor parkere på parkeringsanlægget til halv pris.

