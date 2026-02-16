Kort over Østersø-området viser is i Kattegat
Mandag 16. februar 2026 kl: 09:20Af: Redaktionen
Med temperaturer under frysepunktet siden de første dage i januar er temperaturen i farvendene omkring Danmark faldet så meget, at er dannet is ud i Kattegat. Et interaktivt kort fra svenske Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts - SMHI - viser, at der er is langt ud i Kattegat og på beggesider af Storebælt
Vejrmeldingerne for de kommende dage lyder på fortsat frost, så den is, der er på havet nu, bliver sandsynligvis tykkere og vil brede sig.
Interesserede kan se et kort fra SMHI, der viser is-forholdene i Østersø-området og Kattegat her:
Og et interaktivt kort her:
