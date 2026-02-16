Kort over Østersø-området viser is i Kattegat

Mandag 16. februar 2026 kl: 09:20

Vejrmeldingerne for de kommende dage lyder på fortsat frost, så den is, der er på havet nu, bliver sandsynligvis tykkere og vil brede sig.









her: Interesserede kan se et kort fra SMHI, der viser is-forholdene i Østersø-området og Kattegat





her: Og et interaktivt kort













