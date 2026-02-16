Chauffør kørte bus i smal gade og ramte flere biler
Mandag 16. februar 2026 kl: 11:57Af: Redaktionen
En 71-årig buschauffør kom søndag uheldigt afsted, da han kørte ad Sølystgade, der er en ensrettet gade tæt på Aarhus Midtby
På gaden holdt der biler parkeret på begge sider, og pladsen var derfor lidt trang. Så da chaufføren omkring klokken halv ni søndag morgen kørte hen ad gaden, skrabede bussen mod seks biler. Der var ingen i bilerne, og ingen kom noget til.
Bilerne fik ridser og skrammer, men umiddelbart ikke større skader.
Østjyllands Politi, der er ved at vurdere sagen og endnu ikke har sigtet nogen, oplyser ikke videre om, hvorfor buschaufføren kørte ad Sølystgade og heller ikke noget om, hvor stor bussen var.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Chauffør kørte bus i smal gade og ramte flere biler
- I 2010 arbejdede 7 procent - i 2025 var det 9 procent
- Fyns trafikselskab har fået ny bestyrelse
- 9 ud af 10 kræver klimaafgift på privatfly
- København får sightseeing-rute med skib til Nordkap og Tromsø
- Snerydning er også en fysisk aktivitet
- Letbane kørte med færre passagerer
- Arbejdet med at anlægge overhalingsspor i København begynder til foråret
- Togtransport bliver mere elektrisk med nye tog
- Rampe til færge blev hejst op af vandet og sat på plads
- Overskud på 732 millioner kroner kom hjem på skinner
- Buschauffør blev stukket med en kniv
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!