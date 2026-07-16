Påhængsvogn med tre-aksler har bred rampe

Torsdag 16. juli 2026 kl: 07:54

Om den nye tre-akslede påhængsvogn til transport af maskiner





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Flad bund

Passer til forvogn med 8.800 mm koblingslængde

1.400 mm boltforskydelig træktriangel - 6x100 mm - med VBG-trækøje med en huldiameter på 57,5 mm

300 mm forbredning i begge sider

Cyklistværn i begge sider

Bund i 70 mm hårdttræsplanker med stål-dørkplade over hjulene

3 rækker huller i bund til bæltekøretøjer

1 stk reservehjul ink. ophæng i venstre side

1 stk åben kasse til strøer i højre side

2 stk. manuelle støtteben i bagenden

Rampe i fuld bredde

Tre 10-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Den nye maskinanhænger til Munck Asfalt A/S, der har asfaltværker fem steder i Danmark, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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