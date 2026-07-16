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Påhængsvogn med tre-aksler har bred rampe

Torsdag 16. juli 2026 kl: 07:54
Af: Redaktionen

Påhængsvogn med tre-aksler har bred rampe

Asfaltvirksomheden Munck Asfalt A/S, der har hovedsæde i Nyborg og er en del af entreprenørkoncernen Munck Grupen A/S, har fornyligt taget en ny tre-akslet Kel-Berg maskinanhænger i brug. Den nye maskinanhænger, der er leveret af Lastas i Hedensted, har en to-delt rampe i fuld bredde


Om den nye tre-akslede påhængsvogn til transport af maskiner

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Flad bund 
  • Passer til forvogn med 8.800 mm koblingslængde
  • 1.400 mm boltforskydelig træktriangel -  6x100 mm - med VBG-trækøje med en huldiameter på 57,5 mm 
  • 300 mm forbredning i begge sider
  • Cyklistværn i begge sider
  • Bund i 70 mm hårdttræsplanker med stål-dørkplade over hjulene
  • 3 rækker huller i bund til bæltekøretøjer
  • 1 stk reservehjul ink. ophæng i venstre side
  • 1 stk åben kasse til strøer i højre side
  • 2 stk. manuelle støtteben i bagenden
  • Rampe i fuld bredde
  • Tre 10-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser 

Den nye maskinanhænger til Munck Asfalt A/S, der har asfaltværker fem steder i Danmark, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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