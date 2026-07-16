Narkohund fandt over 100 kg hash i pakkecenter
Torsdag 16. juli 2026 kl: 07:36Af: Jesper Christensen
En af Toldstyrelsens narkohunde reagerede fredag i sidste uge på nogle pakker i et postomdelingscenter. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Det viste sig at pakkerne indeholdt over 100 kg hash og andre narkotiske stoffer. Politiet blev tilkaldt, og en efterforskning blev sat i gang. Pakkerne skulle leveres til en adresse på Falster, og politiet holdt onsdag ved middagstid øje med adressenog så, at en 34-årig mand kvitterede for pakkerne. Han blev anholdt og sigtet for salg af narko.
Manden bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing F., hvor anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.
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