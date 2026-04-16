Vognmand på Falster valgte 780 heste fra Göteborg
Torsdag 16. april 2026 kl: 11:21Af: Redaktionen
Vognmand Sonnie Pedersen, der har hjemsted i Nørre Kirkeby syd for Nørre Alslev på Falster, har været en tur i Sverige for at hente en ny fire-akslet Volvo FH780 med tandemtræk og tandemakselløft hos Volvo Trucks i Göteborg
Lastbilen - en FH16 - er udstyret med Volvo Trucks’ I-shift gearkasse, Volvo Dynamisk Styring, tandemakselløft og Work Remote. Førerhuset er blandt andet udstyret med sovekabine, hjørnekamera og køleskab.
Den nye fire-akslede Volvo FH er opbygget med kran/hejs er hos Sawo i Stokkemarke , mens lakeringen er udført hos Nr. Snede Autolak.
Slutklargøring er foretaget af Volvo Truck Center i Ringsted.
Salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salget.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!