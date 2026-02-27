Bro mellem Siø og Langeland skal repareres

Fredag 27. februar 2026 kl: 12:54

Langelandsbroen har været igennem en større renovering de seneste år. Vejdirektoratet fortsætter renoveringen, og arbejdet med betonreparationerne på undersiden af fortovet vil primært foregå fra en lift, der kan nå ud over broens fortov og cykelsti og ned under brodækket. Vedligeholdelsesarbejdet skal sikre, at broen kan holde mange år frem i tiden.









Reparationsarbejdet betyder, at det ene kørespor på Langelandsbroens gennemsejlingsfag bliver inddraget til arbejdsareal, så der i de første tre uger efter opstarten kan stå en lift på kørebanen. Derfor skal trafikken afvikles i det andet kørespor via signalregulering.









I de tre første uger af vejarbejdet skal trafikken afvikles i et enkelt spor på hverdage frem til fredag eftermiddage, så der ikke er trafikale gener for fredagstrafikken. Signalregulering af trafikken i gennemsejlingsfaget vil stå på i tre uger.









I perioden marts til og med august 2026 er det sydlige fortov spærret, så gående og cyklister ledes over på det modsatte fortov. Fra slutningen af marts til slut august er der ikke begrænsninger for trafikken på kørebanerne.









Vejdirektoratet er særlig opmærksom på arrangementer i området, som kan give øget trafik på broen.









Det er entreprenørfirmaet Christiansen & Essenbæk fra Glostrup, der står for arbejdet på Langelandsbroen.









Vejdirektoratet driver og vedligeholder samlet cirka 2.500 broer og tunneler, som indgår i statsvejnettet. De bliver regelmæssigt efterset for at sikre en tilfredsstillende stand af selve bygværket og sikkerheden for de trafikanter, som benytter broen eller tunnelen.





























