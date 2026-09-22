Lastbil kørte på to broer i Allerød

Tirsdag 22. september 2026 kl: 11:15

Nordsjællands Politi oplyser, at ingen mennesker kom til skade, da lastbilen ramte de to broer, men at Politiets Tungvognscenter Øst er i gang med efterforskning af lastbilchaufføren og skal vurdere, hvilke forseelser chaufføren kan tiltales for.









Kort før klokken 11 kunne Nordsjællands Politi oplyse, at de to broer var blevet undersøgt for skader, og at det var sikkert at passere både under og over, så biler og tog igen kunnet benytte broerne.









Interesserede kan læse mere om lave broer og for høje køretøjer her:





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.