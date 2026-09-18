Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
Fredag 18. september 2026 kl: 12:13Af: Redaktionen
Politikerne i Aarhus er blevet enige om næste år budget. Det indeholder blandt andet investeringer i bedre fremkommelighed for alle typer af trafikanter. Målet er, at bilisterne skal bruge mindre tid på at holde i kø, busserne skal komme hurtigere frem, så det bliver mere attraktivt at bruge den kollektive trafik og forholdene for fodgængere og cyklister skal forbedres
- Bilister, buspassagerer, cyklister og fodgængere skal alle kunne komme hurtigere og lettere rundt i Aarhus. Det gælder uanset, om man bor i midtbyen eller oplandet. Hvis vi ikke gør noget, så bryder det hele sammen. Derfor er jeg glad for, at forligspartierne er enige om at investere massivt i at forbedre forholdene for alle typer af trafikanter, siger Nicolaj Bang (K), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
Forligspartierne har blandt andet fundet finansiering til - sammen med statslig medfinansiering - at opføre et cykelparkeringshus ved Aarhus H med plads til omkring 1.800 cykler. Herudover er der afsat 10 millioner kroner til at forbedre cykelparkeringen ved byens trafikknudepunkter, Midtbyen og byens uddannelsesinstitutioner. Forbedringerne skal blandt andet tage udgangspunkt i ønsker fra en cyklistundersøgelse.
Forligspartierne er også optaget af, at der hurtigst muligt skal etableres flere parkeringspladser i Sydbyen i Aarhus. Teknik og Miljø skal derfor fremrykke forundersøgelsen til et parkeringshus, som det blev aftalt i forbindelse med kommunens grønne mobilitetsplan samt gå i dialog med Aarhus Havn om en mulig placering.
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