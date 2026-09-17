Elektrisk varebil kan rumme knap seks kubikmeter

Torsdag 17. september 2026 kl: 11:57

Af: Redaktionen Renault Trucks E-Tech Trafic. (Foto: Renault Trucks)

Renault Trucks peger på, at E-Tech Trafic er baseret på en Software Defined Vehicle-arkitektur (SDV), som gør det muligt at fjernopdatere funktioner gennem hele bilens levetid.





De vigtigste specifikationer omfatter:

Rækkevidde på op til 470 km (WLTP kombineret)

800 V elektrisk arkitektur: opladning fra 15 procent til 80 procent på cirka 20 minutter og op til 280 km

genvundet rækkevidde

Venderadius på 10,3 meter (L1-version) - på niveau med en bybil

Lastevolumen på 5,1 eller 5,8 kubikmeter

Køretøjshøjde under 1,90 meter, hvilket betyder, at varebilen kan køre ind i de fleste underjordiske parkeringsanlæg i byerne





Renault Trucks E-Tech Trafic kommer til salg i Europa i første halvår af 2027.









her: Fem elektriske og en diesel er på de franske program i Hannover : Interesserede kan læse mere om Renault Trucks på IAA









Country Manager hos Renault Trucks i Danmark, Claus Rieland, foran en T High Ultimate Edition på IAA Transportation i Hannover. Lastbilen er én ud af blot 30 Limited Edition-lastbiler fra Renault Trucks i denne omgang. (Foto: Renault Trucks Danmark)





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