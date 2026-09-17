Elektrisk varebil kan rumme knap seks kubikmeter
Torsdag 17. september 2026 kl: 11:57Af: Redaktionen
Renault Trucks E-Tech Trafic. (Foto: Renault Trucks)
Med en ny Renault Trucks E-Tech Trafic-modelrække kører Renault Trucks videre ind i den elektriske transportverden. Den nye varebil er udviklet på en 100 procent elektrisk platform, der bygger på en modulær arkitektur, hvor komponenternes placering er gentænkt for at optimere manøvredygtighed og anvendeligt lastevolumen
Renault Trucks peger på, at E-Tech Trafic er baseret på en Software Defined Vehicle-arkitektur (SDV), som gør det muligt at fjernopdatere funktioner gennem hele bilens levetid.
De vigtigste specifikationer omfatter:
- Rækkevidde på op til 470 km (WLTP kombineret)
- 800 V elektrisk arkitektur: opladning fra 15 procent til 80 procent på cirka 20 minutter og op til 280 km
- genvundet rækkevidde
- Venderadius på 10,3 meter (L1-version) - på niveau med en bybil
- Lastevolumen på 5,1 eller 5,8 kubikmeter
- Køretøjshøjde under 1,90 meter, hvilket betyder, at varebilen kan køre ind i de fleste underjordiske parkeringsanlæg i byerne
Renault Trucks E-Tech Trafic kommer til salg i Europa i første halvår af 2027.
Interesserede kan læse mere om Renault Trucks på IAA her: Fem elektriske og en diesel er på de franske program i Hannover:
Country Manager hos Renault Trucks i Danmark, Claus Rieland, foran en T High Ultimate Edition på IAA Transportation i Hannover. Lastbilen er én ud af blot 30 Limited Edition-lastbiler fra Renault Trucks i denne omgang. (Foto: Renault Trucks Danmark)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Batterielektrisk trækker fra Kina får fem sikkerhedsstjerner
- Varebiler og pickup kom fra Kina med bedst sælgende modeller
- Transportfond har udpeget nyt bestyrelsesmedlem
- Elektrisk varebil kan rumme knap seks kubikmeter
- Chauffører i lange vogntog har fået plads til at koble om ved Odense
- Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv
- Forskellen på nummer et og to er på 13
- Tre-akslet link-trailer kan leveres med enten boks eller gardiner
- Hollandsk lastbilproducent har en serie nye produkter med på messe
- Fransk varebil er blevet kåret som International Van of the Year 2027
- Ny drivline kan sænke forbruget med op til fire procent
- Serieproduktion af langtrækkende elektriske lastbiler er gået i gang
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!