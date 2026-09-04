Fem eleltriske og en diesel er på de franske program i Hannover

Fredag 4. september 2026 kl: 10:54

Af: Redaktionen Renault Trucks E-Tech-serie. (Illustration. Renault Trucks)

De franske lækkerier bliver vist frem på en 923 kvadratmeter stor stand i Hall 21.









Lidt om 2027-nyheden Renault Trucks T High med ny DE13 R-motor

På IAA 2026 viser Renault Trucks den nye Renault Trucks T High modelår 2027, der er udstyret med den nye DE13 R-motor, frem. Lastbilens motor er udviklet med fokus på forbedret energieffektivitet, højere ydeevne og øget kørekomfort. Sammenlignet med den tidligere generation reducerer modellen brændstofforbruget og CO2-udledningen med op til 4 procent.









Lidt om Renault Trucks' elektriske program

Der vil også være elektriske nyheder på standen - blandt andet lastbilen Renault Trucks E-Tech T 780, der er udviklet til langturstransport og har en rækkevidde på op til 660 kilometer. Den lange rækkevidde er nået gennem en ny konstruktion med en elektrisk drivaksel, hvor de vigtigste drivlinekomponenter er samlet bagerst i køretøjet, hvilket frigør plads til ekstra batterikapacitet.









Renault Trucks udstiller også en Renault Trucks E-Tech T 540, der har en rækkevidde på op til 450 kilometer på en opladning. Derudover kan man se den nye Renault Trucks E-Tech D14, som er en særlig kompakt elektrisk lastbil velegnet til transport i byerne. Den har en venderadius på under 7,3 meter og er smal i bredden.









En del af standen er dedikeret til Renault Trucks' varebilsprogram, hvor man kan se to elektriske modeller.









Renault Trucks E-Tech Master Offroad, der er udviklet til entreprenøropgaver og har egenskaber, der er velegnede til krævende terræn. Offroad-versionen sælges eksklusivt gennem Renault Trucks og er med øget frihøjde og specialudstyr, der gør adgangen til eksempelvis byggepladser lettere.









Renault Trucks præsenterer også en helt ny generation af elektriske varebiler udviklet af Flexis. Her er varebilerne bygget på en dedikeret skateboard-platform og en Software Defined Vehicle-arkitektur, som giver høj fleksibilitet og fremtidssikrede digitale funktioner. Det betyder at platformen vil kunne bruges til andre modeller fremadrettet.









Renault Trucks udstiller følgende modeller på IAA Transportation 2026:

Renault Trucks T High Model år 2027

Renault Trucks E-Tech T 780

Renault Trucks E-Tech T 540

Renault Trucks E-Tech D 14

Renault Trucks E-Tech Master Offroad

Renault Trucks Flexis





Renault Trucks oplyser videre, at man også kan se Renault Trucks-køretøjer hos andre udstillere, som den franske lastbilproducent samarbejder med. Hos Meiller kan man eksempelvis se en Renault Trucks E-Tech Master med tiplad, hos Junge kan man se en Renault Trucks E-Tech D16 med fragtlad med hævbart tag, mens man hos Humbaur kan se en Renault Trucks Master med alu-kasse.





En af de elektriske lastbiler, Renauklt Trucks tager med til IAA Transportation I Hannover er en Renault Trucks E-Tech D 14, der er særligt egnet til distribution i byområder. (Illustration: Renault Trucks)

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