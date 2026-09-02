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KOLLEKTIV TRAFIK KONFERENCE:

Førerløse køretøjer, tog som udvikler og planlægning er blandt emnerne

Onsdag 2. september 2026 kl: 12:20
Af: Redaktionen

Mandag 5. Oktober afholder Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forening årets Kollektiv Trafik Konference med temaet “Land og By - nye veje for den kollektive trafik”. Konferencen finder i år sted i Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København

Arrangørerne oplyser, at Early Bird for tilmelding til konferencen slutter fredag 4. september, og at der er rabat for medlemmer af Kollektiv Trafik Forum.


Programmet for konferencen mandag 5. oktober, der begynder klokken 10 og slutter klokken 17.30 med konferencemiddag klokken 18.00, ser på nuværende tidspunkt ud som følger:

10.00 - Velkomst

10.05 - Mobilitet mellem land og by - hvad har Danmark og erhvervslivet brug for? - Hakon Iversen, DI Transport

10.30 - Cyklistforbundets perspektiv: Gratis billetter - eller findes der bedre løsninger? - Kenneth Øhrberg Krag, Cyklistforbundet

11.00-12.00 - Ordførerdebat: Transportordførerne stiller spørgsmål til eksperter fra den kollektive trafik. Deltagere: Bjørn Brandenborg (S), Astrid Carøe (SF), Frida Bruun (M), Peter Juel-Jensen (V), Elise Sydendal (EL)

12.00 - Frokost og networking

13.00-14.30

Session 1 – By- og landplanlægning

Session 2 – Jernbanen som udvikler

Session 3 – det førerløse

15 minutters byen i landkommuner – fokus på klimahensyn og planlægning - Britt Vorgod Pedersen og Rasmus Blindum, Plan 22+

Hvordan har Odense Letbane været med til at forandre Odense – og hvad er næste skridt? - Dan Ravn, direktør, Odense Letbane

Førerløse køretøjer i en kollektive transport – perspektiverne set fra en busoperatørEric Callé, Autonomous Mobility Director, Keolis

Samspillet mellem byplanlægningen og kollektiv mobilitet i byerne Tina Saaby, direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Lokalbanerne som udviklingskatalysator på landet - Claus Hincke, direktør, Lokaltog

Hvilken rolle kan førerløse køretøjer spille i mobiliteten på landet – Eksempler på drift i Europa – Laura Herzig, partner, Beta Mobility


14.30 - 15.00 - Kaffe og networking

15.00 - 16.30

Session 4 – Fremtidens Tog

Session 5 – Billetter og takster

Session 6 – Nye mikromobilitetsløsninger

Mangler afklaring

Takster for unge og tiltag på landetNicolai Bernt Sørensen, kommerciel direktør, NT

Bus-på-bestilling giver mobilitet på landet – Per Gellert, mobilitetsdirektør, Movia


16.30-17.30 - Sofasamtale: Hvad fik vi ud af dagen - interview med udvalgte oplægsholdere: Tina Saaby, Nicolai Bernt Sørensen og Laura Herzig, 

17.30 -  Afslutning og hygge i baren

18.00 - Middag


Tilmelding og program - klik her: 



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