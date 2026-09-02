Førerløse køretøjer, tog som udvikler og planlægning er blandt emnerne
Mandag 5. Oktober afholder Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forening årets Kollektiv Trafik Konference med temaet “Land og By - nye veje for den kollektive trafik”. Konferencen finder i år sted i Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København
13.00-14.30
Session 1 – By- og landplanlægning
Session 2 – Jernbanen som udvikler
Session 3 – det førerløse
15 minutters byen i landkommuner – fokus på klimahensyn og planlægning - Britt Vorgod Pedersen og Rasmus Blindum, Plan 22+
Hvordan har Odense Letbane været med til at forandre Odense – og hvad er næste skridt? - Dan Ravn, direktør, Odense Letbane
Førerløse køretøjer i en kollektive transport – perspektiverne set fra en busoperatør- Eric Callé, Autonomous Mobility Director, Keolis
Samspillet mellem byplanlægningen og kollektiv mobilitet i byerne - Tina Saaby, direktør, Dansk Byplanlaboratorium
Lokalbanerne som udviklingskatalysator på landet - Claus Hincke, direktør, Lokaltog
Hvilken rolle kan førerløse køretøjer spille i mobiliteten på landet – Eksempler på drift i Europa – Laura Herzig, partner, Beta Mobility
15.00 - 16.30
Session 4 – Fremtidens Tog
Session 5 – Billetter og takster
Session 6 – Nye mikromobilitetsløsninger
Mangler afklaring
Takster for unge og tiltag på landet- Nicolai Bernt Sørensen, kommerciel direktør, NT
Bus-på-bestilling giver mobilitet på landet – Per Gellert, mobilitetsdirektør, Movia
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Førerløse køretøjer, tog som udvikler og planlægning er blandt emnerne
- Kommuner skal gøre det lettere at komme på arbejde
- Ukendt bilist kørte ind i letbanetog - og stak af
- Banemand skifter post
- Østjysk lufthavn oplevede passagervækst på 24,4 procent
- I Aalborg lufthavn blev august mere afdæmpet
- Sydjysk lufthavn viste vækst i passagertal
- Magasinet Bus 7/8 er udkommet
- Metroen i København får ny operatør om et års tid
- Den tyske regering vil støtte selvkørende køretøjer med 14 millioner euro
- Skattestyrelsen tjekkede udenlandske turistbusser
- Færgerederi henter sin nye direktør hos terminalselskab i Holland
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!