Førerløse køretøjer, tog som udvikler og planlægning er blandt emnerne

KOLLEKTIV TRAFIK KONFERENCE:

Onsdag 2. september 2026 kl: 12:20

Arrangørerne oplyser, at Early Bird for tilmelding til konferencen slutter fredag 4. september, og at der er rabat for medlemmer af Kollektiv Trafik Forum.





Programmet for konferencen mandag 5. oktober, der begynder klokken 10 og slutter klokken 17.30 med konferencemiddag klokken 18.00, ser på nuværende tidspunkt ud som følger:

10.00 - Velkomst

10.05 - Mobilitet mellem land og by - hvad har Danmark og erhvervslivet brug for? - Hakon Iversen, DI Transport

10.30 - Cyklistforbundets perspektiv: Gratis billetter - eller findes der bedre løsninger? - Kenneth Øhrberg Krag, Cyklistforbundet

11.00-12.00 - Ordførerdebat: Transportordførerne stiller spørgsmål til eksperter fra den kollektive trafik. Deltagere: Bjørn Brandenborg (S), Astrid Carøe (SF), Frida Bruun (M), Peter Juel-Jensen (V), Elise Sydendal (EL)

12.00 - Frokost og networking

13.00-14.30 Session 1 – By- og landplanlægning Session 2 – Jernbanen som udvikler Session 3 – det førerløse 15 minutters byen i landkommuner – fokus på klimahensyn og planlægning - Britt Vorgod Pedersen og Rasmus Blindum, Plan 22+ Hvordan har Odense Letbane været med til at forandre Odense – og hvad er næste skridt? - Dan Ravn, direktør, Odense Letbane Førerløse køretøjer i en kollektive transport – perspektiverne set fra en busoperatør- Eric Callé, Autonomous Mobility Director, Keolis Samspillet mellem byplanlægningen og kollektiv mobilitet i byerne - Tina Saaby, direktør, Dansk Byplanlaboratorium Lokalbanerne som udviklingskatalysator på landet - Claus Hincke, direktør, Lokaltog Hvilken rolle kan førerløse køretøjer spille i mobiliteten på landet – Eksempler på drift i Europa – Laura Herzig, partner, Beta Mobility

14.30 - 15.00 - Kaffe og networking

15.00 - 16.30 Session 4 – Fremtidens Tog Session 5 – Billetter og takster Session 6 – Nye mikromobilitetsløsninger Mangler afklaring Takster for unge og tiltag på landet- Nicolai Bernt Sørensen, kommerciel direktør, NT Bus-på-bestilling giver mobilitet på landet – Per Gellert, mobilitetsdirektør, Movia

16.30-17.30 - Sofasamtale: Hvad fik vi ud af dagen - interview med udvalgte oplægsholdere: Tina Saaby, Nicolai Bernt Sørensen og Laura Herzig,

17.30 - Afslutning og hygge i baren

18.00 - Middag









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